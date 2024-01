Basket: Varese supera il CSM Oradea e ritorna in corsa nella FIBA Europe Cup

Continua l’effetto Nico Mannion per la Itelyum Varese. La squadra di coach Bialaszewski torna in corsa per la qualificazione ai quarti di finale della FIBA Europ Cup dopo aver sconfitto in casa nettamente i rumeni del CSM Oradea per 100-81. Si tratta della prima vittoria dei lombardi nella seconda fase, con Varese che agguanta in classifica proprio il CSM e il Leiden.

Il miglior marcatore di Varese è Gabe Brown con 16 punti, ma ancora ottima la prestazione di Nico Mannion, che ha messo a referto 14 punti. In doppia cifra anche Davide Moretti (13) e Matteo Librizzi (11). Ai rumeni non sono bastati i 14 punti di Catalin Baciu e di Donatas Tarolis.

Varese ha dominato per trenta minuti, avendo il pienissimo controllo della partita. Un primo quarto chiuso avanti di sette punti e poi all’intervallo in vantaggio anche di quattordici. Nel terzo quarto arriva il break ulteriore di Varese, che tocca anche il +27 a dieci minuti dalla fine. Varese si rilassa, con gli ospiti che riescono a rendere solamente il passivo meno amaro.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITELYUM VARESE – CSM CSU ORADEA 100-81 (26-19, 26-19, 29-16, 19-27)

Varese: Librizzi 11, Moretti 13, Virginio 3, Woldetensae 6, Young 6, Brown 16, Hanlan 8, Mannion 14, McDermott 10, Spencer 2, Ulaneo 11

Oradea: Baciu 14, Neal 5, Pearson 9, Richard 10, Tarolis 14, Arledge 10, Freeman 8, Gheorghe, Gotcher 7, Nastrut, Nicolescu 4, Schmidt

Credit Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...