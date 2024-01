Basket, la Virtus Bologna sfida il Maccabi Tel Aviv in Eurolega. Le V Nere vogliono allungare la striscia positiva

Altra settimana ed altro doppio turno in Eurolega per la Virtus Bologna. Le V Nere sfidano domani sera alle ore 21:00 sul campo neutro di Belgrado (Serbia) il Maccabi Tel Aviv nella ventesima giornata della regular season 2023-2024 – spostandosi poi ad Istanbul (Turchia) per affrontare l’Efes venerdì sera.

I bolognesi sono in striscia positiva da tre partite, con l’ultimo ko che risale alla trasferta di Valencia (79-71) ma di fatto non ha compromesso il cammino finora quasi perfetto degli uomini di Luca Banchi che si sono issati fino al secondo posto con un record di 14-5 alle spalle della capolista Real Madrid e davanti ad altre corazzate continentali come il Barcellona, l’Olympiacos Pireo ed il Fenerbahce Istanbul. I punti pesanti dei bianconeri passano sempre dalle mani di Tornike Shengelia – giocatore a tutto campo con 15.9 punti, 6.1 rimbalzi e 3.8 assist di media – e di Marco Belinelli, con l’ex guardia dei San Antonio Spurs autore di 14.3 punti a partita. In cabina di regia Daniel Hackett ed Alessandro Pajola garantiscono assist ma anche tanta fisicità in difesa, mentre nei minuti finali di match si scatena ‘Iffe’ Lundberg che ha regalato due vittorie importantissime contro il Partizan Belgrado ed il Bayern Monaco. Gli emiliani cercheranno quindi di replicare il successo per 100-90 della Segafredo Arena, prima di spostarsi sul Bosforo per sfidare i bi-campioni d’Europa dell’Efes Istanbul per la terza trasferta consecutiva in ambito continentale.

Il Maccabi Tel Aviv non si trova lontano in classifica rispetto alla Virtus Bologna, con la squadra israeliana – che gioca le partite casalinghe alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) viste le vicende extra-sportive ben note – attualmente al settimo posto con 11-8 di score dopo diciannove turni fin qui disputati. Coach Kattash affida le chiavi del suo gioco alla coppia consolidata composta da Lorenzo Brown – campione ad EuroBasket 2022 con la Spagna e miglior assist-man con 6.5 a partita – e dall’americano Wade Baldwin IV, ex Baskonia che viaggia a 14.2 punti di media ovvero gli stessi del pari-ruolo naturalizzato spagnolo. Sotto le plance Bryant Dunston ed Ante Zizic dovranno vedersela con Bonzie Colson, capace di catturare 5.9 rimbalzi a partita ma in grado anche di produrre 13.4 punti finora. Da tenere sotto stretta osservazione anche altre due pedine importanti soprattutto nel pitturato ovvero Roman Sorkin e Josh Nebo, con quest’ultimo miglior rimbalzista del Maccabi (6.2).

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...