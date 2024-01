Lazio e Atalanta in semifinale di Coppa Italia. Roma ko nel derby, il Milan cede a San Siro

Si sono disputati due quarti di finale della Coppa Italia. La Lazio ha vinto il rovente derby contro la Roma per 1-0: Zaccagni ha trasformato il rigore risolutivo al 51′, da segnalare un recupero incandescente con le espulsioni di Pedro, Azmoun e Mancini. I biancocelesti affronteranno in semifinale la vincente della sfida di domani sera tra Juventus e Frosinone.

L’Atalanta ha invece battuto il Milan per 2-1 a San Siro. La Dea ha dovuto fare a meno di coach Gasperini (espulso al 38′) ed è passata in svantaggio al 45′ con Leao, capace di sbloccare il risultato su invito di Hernandez. I bergamaschi hanno prontamente reagito e hanno ribaltato la situazione grazie alla doppietta di Koopmeiners: pareggio al 45+2′ su assist di Holm e vantaggio su rigore al 59′. I nerazzurri incroceranno la Fiorentina in semifinale.

Foto: Lapresse

