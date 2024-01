Volley, Piacenza completa la missione: espugna Berlino e va ai quarti di Champions League. Romanò scatenato

Piacenza ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys con un secco 3-0 (25-15; 25-23; 25-19) e ha infilato la quinta vittoria consecutiva nella Champions League di volley maschile. I Lupi si sono imposti nella tana della solida formazione tedesca e hanno così conquistato matematicamente il primo posto della Pool C (5 successi, 15 punti, 16-5 il conto set), qualificandosi di diritto ai quarti di finale della massima competizione europea, senza dover passare dai playoff.

La compagine emiliana ha saputo rialzare prontamente la testa dopo la sconfitta maturata all’esordio contro l’Halkbank Ankara, ha poi saputo restituire il favore ai turchi, ha liquidato il Benfica in due occasioni e ha firmato l’uno-due anche contro Berlino. La prima avventura in Champions League dei biancorossi si sta rivelando sorprendente, i detentori della Coppa Italia sono tra le otto grandi del Vecchio Continente al pari di Trento e Civitanova: ora non è vietato sognare.

Piacenza ha dominato il primo e il terzo set, mentre nella seconda frazione ha dato vita a un serrato punto a punto trovandosi anche sotto per 12-11 e 20-19, prima di riuscire a trovare l’affondo finale. L’opposto Yuri Romanò ha disputato una prova di enorme impatto tecnico: 20 punti, 4 ace, 60% in fase offensiva. Il regista Antoine Brizard (4 punti) si è appoggiato anche allo schiacciatore Ricardo Lucarelli (8 punti con il 70% in due set) e al centrale Robertlandy Simon (9 punti con 2 muri e il 70% in due parziali), 3 punti in due set per il martello Francesco Recine e 6 per il centrale Edoardo Caneschi. Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Ruben Schott (9) e Timo Tammemaa (7).

Foto: Photo LiveMedia/Giuseppe Leva