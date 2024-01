Volley, Monza surclassa il Levski Sofia e avanza in semifinale di Challenge Cup

Monza si è qualificata alle semifinali della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La formazione brianzola ha sconfitto il Levski Sofia con un secco 3-0 (25-21; 25-12; 25-21), surclassando la compagine bulgara con il massimo scarto come aveva già fatto nell’andata dei quarti di finale.

Tutto relativamente facile per il Vero Volley, che ora se la dovrà vedere con i quotatissimi turchi del Galatasaray Istanbul: sarà un confronto particolarmente impegnativo per i ragazzi di coach Massimo Eccheli, che hanno comunque le carte in regola per giocarsela alla pari con la formazione anatolica e meritarsi l’accesso all’atto conclusivo (nella semifinale dell’altra parte del tabellone i polacchi del Projekt Varsavia attendono la vincente di AKAA-Pamesa Teruel).

Monza si è data una scossa dopo un momento un po’ negativo in campionato, che ha fatto però seguito alla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. In grande spolvero soprattutto Ran Takahashi (18 punti, 3 ace, 2 muri, 72% in attacco) e Nik Mujanovic (14 punti, 2 ace), 5 punti per Eric Loeppky e 6 punti (3 muri) per Thomas Beretta sotto la regia di Fernando Gil Kreling. Tra le fila del Levski Sofia il migliore è stato Kristian Titriyski (11).

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini