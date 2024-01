LIVE Atletica, Meeting Dortmund 2024 in DIRETTA: Samuele Ceccarelli debutta nei 60 metri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Sparkassen Indoor Meeting, in programma a Dortmund in Germania. Fari puntati sul campione d’Europa dei 60 metri piani Samuele Ceccarelli che è al debutto stagionale una ventina di giorni dopo un forte attacco influenzale che lo ha accompagnato durante le festività di Capodanno.

Il toscano sarà dunque impegnato sui 60 metri e in terra tedesca inizierà la marcia di avvicinamento verso i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) nel weekend dell’1-3 marzo. L’azzurro incrocerà alcuni tra i migliori specialisti europei della velocità indoor come lo svedese Henrik Larsson (bronzo continentale), i tedeschi Joshua Hartmann e Aleksandar Askovic, l’olandese Joris Van Gool.

Il velocista toscano ha dovuto fare i conti con febbre alta che lo ha costretto al riposo per qualche giorno ma poi ha ripreso ad allenarsi dall’8 gennaio con carichi di lavoro importanti. Quello di oggi sarà un test importante, il primo in un programma di eventi piuttosto serrato che vedranno protagonista il velocista azzurro: 30 gennaio a Ostrava, l’11 febbraio a Parigi, il 18 agli Assoluti di Ancona, il 23 a Berlino.

Tra i grandi protagonisti del meeting di Dortmund c’è la padrona di casa Malaika Mihambo che affronterà l’ucraina Maryna Bekh Romanchuk (iscritta anche nei 60 piani) nel salto in lungo, in una bella gara di salto con l’asta maschile il turco Ersu Sasma e il norvegese Pal Haugen Lillefosse a sfidare il gruppo dei tedeschi. Al via ci saranno anche altri due azzurri, Alice Mangione nei 400 e Joao Bussotti nei 1500.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello Sparkassen Indoor Meeting, in programma a Dortmund in Germania, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 16.15 circa. Buon divertimento!

Foto: Grana/FIDAL