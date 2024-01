L’Italia scopre Roberta Melesi nel superG di Altenmarkt vinto da Gut-Behrami. Opache Goggia e Brignone

Quarantesima vittoria in carriera per Lara Gut-Behrami in Coppa del Mondo. La svizzera raggiunge questo prestigioso traguardo, imponendosi nel superG di Altenmarkt-Zauchensee. Si tratta della terza vittoria stagionale per l’elvetica, la ventesimi in questa specialità, costruita con una prova solida lungo tutto il tracciato, con l’elvetica che è riuscita a fare la differenza nella parte più tecnica.

Importante secondo posto per l’austriaca Cornelia Huetter, che mantiene il pettorale rosso di leader della classifica di superG, allungando su tutte le principali avversarie (tranne ovviamente Gut-Behrami). La vincitrice della gara di venerdì sfiora il bis, concludendo seconda a 25 centesimi dalla vetta.

Doppietta austriaca sul podio, visto che sul gradino più basso ci sale Mirjam Puchner, terza al traguardo con 26 centesimi di ritardo da Gut-Behrami. Si tratta di un ritorno sul podio per l’austriaca in superG, visto che l’ultimo risaliva al dicembre 2021 a Lake Louise (sempre terza).

Quarto posto per la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0.34), che ha preceduto la svizzera Michelle Gisin (+0.35) e una strepitosa Roberta Melesi. La nativa di Lecco conquista il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo, inserendosi al sesto posto con il pettorale numero 27 con 39 centesimi di ritardo dalla vetta. Una bellissima gara quella dell’azzurra, che conclude a 39 centesimi dalla vincitrice.

Settimo posto per la francese Laura Gauche (+0.40), che ha preceduto Sofia Goggia (+0.48) e la connazionale Romane Miradoli (+0.55). Completa la Top-10 la ceca Ester Ledecka (+0.63).

SuperG ancora amaro per le due principali protagoniste azzurre. Detto di Sofia Goggia, ottava al traguardo complice molte sbavature nel tratto più tecnico. Purtroppo ancora una volta Federica Brignone sbaglia nella parte finale e perde addirittura 7 decimi nell’ultimo intermedio, terminando undicesima a 65 centesimi da Gut-Behrami.

Nella classifica di specialità, come detto, comanda Cornelia Huetter con 310 punti davanti a Gut-Behrami (220) e Brignone (219). In quella generale Mikaela Shiffrin è sempre in testa con 929 punti, mentre Brignone è seconda con 789. Sicuramente ci sono dei rimpianti in questa tre giorni per l’azzurra, che sperava di accorciare maggiormente sull’americana.

Foto: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...