L’analisi di Ambesi su Federica Brignone: “Obiettivo gigante, la generale può perderla solo Shiffrin”

Federica Brignone non è riuscita a ottenere il massimo nel weekend di Altenmarkt: quarta nel primo superG, 14ma in discesa libera, 12ma nel secondo superG che ha concluso il fine settimana in terra austriaca. La fuoriclasse valdostana, che nel corso di questa stagione ha vinto tre gare in Coppa del Mondo (i due giganti di Tremblant e il superG della Val d’Isere), vanta all’attivo 787 punti alla vigilia dell’appuntamento di Jasna (uno slalom e un gigante il 20-21 gennaio). L’azzurra è al momento leader della classifica di gigante, mentre in quella generale insegue la statunitense Mikaela Shiffrin.

Massimiliano Ambesi ha fatto il punto della situazione durante l’ultima puntata di Salotto Bianco, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Su Brignone non cambio idea. Settimana scorsa ho detto come Brignone si debba sentire onorata nel momento in cui qualcuno dice che ha il 10% di vincere la Coppa del Mondo generale perché vuol dire ritenerla una fuoriclasse assoluta. La mia idea non cambia: già dire 10% è tanto. Poi nella vita ci sono infortuni, crisi esistenziali e mille altre situazioni che possono verificarsi: è pienamente in corsa, ma quest’anno la Coppa del Mondo la può perdere soltanto Shiffrin se le succede qualcosa. Credo che l’incidente di Kilde la possa molto motivare, lui sta bene“.

Il commentatore di Eurosport ha poi proseguito: “È difficile vincere nell’epoca di Shiffrin. Poteva starci che Brignone facesse fatica ad Altenmarkt, dove comunque in passato aveva vinto. Credo che davvero sia meglio dimenticare la classifica generale e concentrarsi sulla gara in sé. Federica ora avrà il gigante di Jasna e dovrà difendere il pettorale rosso di leader della classifica, dove l’avversaria è Lara Gut, una che ha vinto 40 gare in Coppa del Mondo: è lei l’avversaria di Federica, è una sfida tra due veterane di grandissima classe, entrambe hanno stabilito primati di longevità agonistica che difficilmente verranno battuti“.

Il piano sembra essere molto ben delineato per Massimiliano Ambesi: “L’obiettivo è vincere la Coppa del Mondo di gigante e, perché no, quella di superG, dove ora c’è davanti Huetter che è il salvagente dell’Austria: Brignone se la gioca con lei tutta la vita. Gli obiettivi sono quelli, poi se arriverai all’ultima settimana ad avere gli stessi punti di Shiffrin o un distacco contenuto allora ti lanci e fai il possibile. Io non ho mai avuto le certezze che avevano altri sul discorso Coppa del Mondo“. Di seguito il VIDEO dell’analisi di Massimiliano Ambesi su Federica Brignone espresso nel corso dell’ultima puntata di Salotto Bianco.

VIDEO AMBESI SU FEDERICA BRIGNONE

Foto: Lapresse