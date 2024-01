Italia-Montenegro, Europei pallanuoto 2024: programma, orario, tv, streaming

L’Italia affronterà il Montenegro nei quarti di finale degli Europei 2024 di pallanuoto maschile. L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio (ore 20.15) a Zagabria (Croazia). Il Settebello tornerà in acqua dopo aver concluso la fase a gironi in seconda posizione: gli azzurri hanno battuto Georgia e Grecia, ma poi sono stati sconfitti dall’Ungheria. I ragazzi del CT Sandro Campagna hanno tutte le carte in regola per battere i balcanici, che dopo il terzo posto nel raggruppamento hanno agevolmente regolato la Germania nel playoff.

L’Italia andrà a caccia della qualificazione alla semifinale da disputare con buona probabilità contro la Spagna (ampiamente favorita nel quarto contro la vincente di Georgia-Romania). La nostra Nazionale sta inseguendo anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e vuole dare un messaggio importante alla vigilia dei Mondiali che si disputeranno tra un mesetto in Qatar.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Montegro, quarto di finale degli Europei 2024 di pallanuoto maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play ed Eurovision Sport; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-MONTENEGRO, QUARTI EUROPEI PALLANUOTO

Venerdì 12 gennaio

Ore 12.15 Italia vs Montenegro – Diretta tv sui canali Rai

PROGRAMMA ITALIA-MONTENEGRO: COME VDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

