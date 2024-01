Il ranking ATP degli italiani dopo i tornei della settimana: Musetti e Arnaldi guadagnano posizioni

La prima settimana della nuova stagione agonistica del tennis, iniziata negli ultimi giorni del vecchio anno solare, si è esaurita per i colori italiani: non è sceso in campo Jannik Sinner, mentre abbiamo visto all’opera, tra i top 100, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Sinner è rimasto numero 4 ATP, mentre Musetti, nonostante la prematura eliminazione ad Hong Kong, scala due posizioni e sale al 25° posto, infine Arnaldi, out ai quarti a Brisbane, deve attendere le prestazioni dell’australiano Jordan Thompson per capire se eguaglierà il proprio best ranking al numero 41 del mondo.

Non ha pagato la scelta di Sonego di giocare la United Cup, e l’azzurro perde una posizione, mentre Flavio Cobolli guadagna una piazza e rientra in top 100. Esce invece dai primi 100 del mondo Matteo Berrettini, che crolla di 32 posizioni e si attesta al numero 124.

Fabio Fognini riavvicina la top 100 risalendo di 4 piazze al numero 103, mentre scivolano indietro Luca Nardi e Luciano Darderi. Grazie ai tornei Challenger disputati in settimana, infine, risalgono Andrea Vavassori, Matteo Gigante, Stefano Travaglia e Francesco Passaro.

RANKING LIVE ITALIANI TOP 200 AL 6 GENNAIO

4 Jannik Sinner 6490

25 Lorenzo Musetti 1450

41 Matteo Arnaldi 1062

47 Lorenzo Sonego 980

100 Flavio Cobolli 617

103 Fabio Fognini 608

119 Luca Nardi 540

124 Matteo Berrettini 522

130 Luciano Darderi 510

135 Giulio Zeppieri 480

156 Andrea Vavassori 405

157 Andrea Pellegrino 405

174 Matteo Gigante 352

181 Mattia Bellucci 340

192 Stefano Travaglia 315

193 Francesco Passaro 310

197 Federico Gaio 306

Foto: LaPresse

