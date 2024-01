Il pronostico di Panatta su Sinner-Medvedev: “Ormai è il più forte di tutti, un campionissimo”

Adriano Panatta incorona Jannik Sinner dopo la vittoria netta sul serbo Novak Djokovic: intervenuto a Rai News, nonostante fosse ancora in corso il match tra il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev, poi vinto dal primo, l’ex tennista ha tessuto le lodi dell’azzurro dopo l’approdo in finale agli Australian Open 2024. Per Panatta, al di là dell’avversario, l’ultimo atto del torneo di Melbourne sorriderà all’azzurro, capace di disputare un match di livello altissimo contro il numero 1 del mondo.

Panatta esprime tutto il proprio stupore per il livello mostrato da Sinner in semifinale: “Mi sono svegliato alle 4.30 per vedere questo match e devo dire che, specialmente nei primi due set, ho visto un tennis che non avevo mai più visto nella mia lunga vita. I primi due set vinti per 6-1 6-2 sono un qualcosa di pazzesco se pensate che si sta parlando di una partita contro il numero uno al mondo e uno dei tennisti più vincenti della storia di questo sport. Non ha mai mollato mentalmente, è così che si vincono le partite più importanti“.

Il pronostico per l’ultimo atto appare scontato per Panatta: “Sinner ormai è il più forte di tutti, più forte anche di Djokovic. E’ destinato a diventare un campionissimo per tanti anni a venire. In finale Jannik è il favorito, a prescindere se si troverà di fronte Medvedev o Zverev. Sto vedendo la loro semifinale in questo momento e giocano ad un 30-40% di meno rispetto alla sfida tra Sinner e Djokovic. Non vedo davvero come possa perdere questa finale il nostro campione. Ne sono certo: sarà la sua prima vittoria in uno Slam“.

Foto: LaPresse