Quanti soldi ha guadagnato Sinner in carriera? Tra premi dei tornei e sponsor milionari

Jannik Sinner è diventato un giocatore professionista nel 2018 e ha vinto dieci titoli nel circuito maggiore, tra cui spiccano il Masters 1000 di Toronto, gli ATP 500 di Vienna e Pechino nel 2023. Nella scorsa stagione il 22enne ha giocato la semifinale di Wimbledon e l’atto conclusivo delle ATP Finals, raggiungendo il culmine con il trionfo in Coppa Davis (battendo Novak Djokovic per due volte nello stesso giorno, annullandogli tre match-point consecutivi nel singolare).

Il tennista italiano è definitivamente entrato in una nuova dimensione e oggi ha superato un ulteriore gradino, sconfiggendo Djokovic in uno Slam per la prima volta in carriera. L’azzurro ha fermato la corsa del serbo, imbattuto da 33 partite sul cemento di Melbourne, e si è qualificato per la finale degli Australian Open: domenica 28 gennaio tornerà in campo per fronteggiare il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.

Nel corso della sua carriera, prima degli Australian Open 2024, Jannik Sinner ha guadagnato 17,043 milioni di dollari statunitensi (circa 15,71 milioni di euro), considerando esclusivamente gli emolumenti garantiti dagli organizzatori in base ai risultati sportivi raggiunti nei singoli tornei. Si tratta di importi pubblici e comunicati costantemente dall’ATP (l’associazione dei tennisti professionisti). A questa cifra devono ancora essere aggiunti gli introiti provenienti dalla cavalcata in terra oceanica: il raggiungimento della finale ha già assicurato 1,725 milioni di dollari australiani (circa 1,048 milioni di euro), l’eventuale trionfo verrebbe premiato con 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,914 milioni di euro).

Non sono invece noti in maniera ufficiale i guadagni provenienti da altre fonti, come ad esempio gli sponsor. Secondo alcune indiscrezioni di Gazzetta dello Sport, il portafoglio si aggira attorno ai 20 milioni di euro annui: 15 milioni arrivano dalla Nike (con cui ha siglato un accordo decennale), gli altri 5 milioni provengono da altre aziende (Head, Gucci, Lavazza, Rolex, Fastweb, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Technogym, Intesa Sanpaolo, Pigna, Panini). I trionfi ottenuti negli ultimi mesi potrebbero però aver fatto alzare questa cifra anche a 24-25 milioni di euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER IN CARRIERA

Montepremi sportivo (cifra ufficiali da ATP): 18,179 milioni di dollari statunitensi (circa 16,758 milioni di euro). Se vince gli Australian Open diventano 19,119 milioni di dollari statunitensi (circa 17,625 milioni di euro).

Guadagni da sponsor (indiscrezioni): nel 2023 avrebbe guadagnato 20 milioni di euro. La cifra è cresciuta progressivamente da quando è diventato professionista.

Coppa Davis: 700.000 euro per la vittoria nel 2023 (non contemplata da ATP nel computo dei guadagni sportivi).

Foto: Lapresse