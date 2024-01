Feller comanda in gigante a Schladming. Odermatt sbaglia e deve inseguire, Della Vite in top-10

La prima manche del gigante di Schladming regala grandi sorprese. Il dominatore della stagione Marco Odermatt sarà obbligato ad una straordinaria rimonta, visto che è addirittura fuori dai primi dieci. In vetta alla classifica c’è Manuel Feller. Un momento magico quello dell’austriaco, che si esalta anche lontano dal suo amato slalom, facendo la differenza nelle parti più complicate della Planai.

Una lotta per la vittoria apertissima comunque, visto che al secondo posto c’è lo svizzero Loic Meillard, vincitore lo scorso anno, staccato di 10 centesimi da Feller. Terza posizione per Henrik Kristoffersen con un ritardo di 19 centesimi, che ha preceduto lo sloveno Zan Kranjec (+0.30) e il croato Filip Zubcic (+0.39).

Sesta posizione per il norvegese Alexander Steen Olsen (+0.41), che ha preceduto il tedesco Alexander Schmid (+0.65) e il francese Thibaut Favrot (+0.84), che è stato molto bravo ad inserirsi con il pettorale numero 22.

Un errore nella parte finale ha relegato in nona posizione Filippo della Vite. Il bergamasco era in piena corsa per un piazzamento d’altissima classifica, ma alla fine ha concluso a 89 centesimi dalla vetta. La possibilità di lottare per il podio c’è e soprattutto Della Vite ha bisogno di trovare un bel risultato dopo tanti passaggi a vuoto. Completa la top-10 l’austriaco Raphael Haaser (+0.93).

Come detto davvero incredibile l’undicesimo posto di Marco Odermatt (+0.98). Lo svizzero ha clamorosamente sbagliato sul primo muro, riuscendo a rimanere in pista miracolosamente. Al campione elvetico servirà una pazzesca rimonta nella seconda manche.

Anche Giovanni Borsotti perde molto nel finale e chiude tredicesimo a 1.09 dalla vetta. Qualificati Hannes Zingerle (19°, +1.50), Luca De Aliprandini (22°, +1.96) ed Alex Vinatzer (25°, +2.07). Eliminati Simon Talacci (49°, +3.30) e Tobias Kastlunger (60°, +3.94).

Foto: Lapresse