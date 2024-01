Equitazione, FEI Jumping World Cup Amsterdam 2024: vince Daniel Coyle, 23° Lorenzo De Luca

Si è disputata ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, la dodicesima tappa della World Cup 2023-2024 di salto ostacoli dell’equitazione, che è stata vinta dall’irlandese Daniel Coyle su Legacy, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 35.45.

Battuti due padroni di casa neerlandesi: seconda piazza per Willem Greve su Highway TN N.O.P. con un netto in 38.33, terzo Jur Vrieling su Griffin van de Heffinck con un netto in 40.40. Non ha trovato il netto sul percorso base l’unico italiano in gara, ovvero Lorenzo De Luca su F One Usa, 23° con 5 penalità in 73.32.

La graduatoria, dopo dodici delle quattordici tappe in programma, vede in testa lo svedese Henrik von Eckermann con 75 punti, davanti al britannico Ben Maher, secondo a quota 72, ed al transalpino Kevin Staut, terzo con 70.

In casa Italia, nonostante oggi non conquisti punti, Lorenzo De Luca è 18° a quota 31, mentre Francesca Ciriesi è 46ma con 11, Emanuele Camilli è 67° con 6, Emanuele Gaudiano è 75° con 5, infine Alberto Zorzi è 84° con 1. Fermi a zero Andrea Benatti, Francesco Turturiello, Giacomo Casadei, Giampiero Garofalo, Giulia Martinengo Marquet, Guido Grimaldi e Roberto Previtali.

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini