Dakar 2024, le entry list: tutti i piloti iscritti per auto, moto, camion e quad

Manca pochissimo al via ufficiale della Dakar 2024. La corsa più dura del mondo tiene fede al suo nome e si prepara per una edizione (la quarantaseiesima) davvero complicatissima. Si correrà ancora una volta in Arabia Saudita (dal 5 al 19 gennaio) con tutti i vincitori del 2023 che torneranno in scena. Da Nasser Al-Attiyah nelle auto, Kevin Benavides tra le moto, Alexandre Giroud nei quad e Janus Van Kasteren nei camion, tutti saranno di nuovo in lizza nella corsa saudita.

C’è grande attesa soprattutto per la tappa 6A-6B che si svilupperà addirittura su due giorni (11-12 gennaio). 584 chilometri di prove speciali con la notte di mezzo, nella quale i protagonisti dovranno dormire in tenda e risolvere i problemi tecnici dei rispettivi mezzi. Non solo, come annunciano gli organizzatori, le dune non mancheranno. Anzi, ci attende l’edizione record da questo punto di vista.

Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti gli iscritti categoria per categoria.

GLI ISCRITTI NELLE MOTO

1 BENAVIDES LUCIANO ARG HUSQVARNA HUSQVARNA FACTORY RACING

2 PRICE TOBY AUS KTM RED BULL KTM FACTORY RACING

4 SUNDERLAND SAM GBR GASGAS RED BULL GASGAS FACTORY RACING

5 SANDERS DANIEL AUS GASGAS RED BULL GASGAS FACTORY RACING

7 QUINTANILLA PABLO CHL HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM

9 BRABEC RICKY USA HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM

10 HOWES SKYLER USA HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM

11 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO CHL HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM

14 BÜHLER SEBASTIAN DEU HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

15 SANTOLINO LORENZO ESP SHERCO FACTORY SHERCO TVS RALLY FACTORY

16 DUMONTIER ROMAIN FRA HUSQVARNA TEAM DUMONTIER RACING

17 LUCCI PAOLO ITA KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

18 COX BRADLEY ZAF KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

19 GONÇALVES RUI PRT SHERCO FACTORY SHERCO TVS RALLY FACTORY

20 KOITHA VEETTIL HARITH NOAH IND SHERCO FACTORY SHERCO TVS RALLY FACTORY

21 ARGUBRIGHT JACOB USA KTM DUUST RALLY TEAM

22 DOCHERTY MICHAEL ZAF KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

23 MICHEK MARTIN CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP

24 MULEC TONI SVN KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

25 BALOOSHI MOHAMMED ARE KTM MX RIDE DUBAI

26 DABROWSKI KONRAD POL KTM DUUST DIVERSE RACING

27 RODRIGUES JOAQUIM PRT HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

28 DOVEZE MATHIEU FRA KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

29 THERIC NEELS FRA KOVE KOVE

30 MAIO ANTONIO PRT YAMAHA YAMAHA PORTUGAL

31 GIEMZA MACIEJ POL HUSQVARNA ORLEN TEAM

32 MC COY KYLE USA KTM AMERICAN RALLY ORIGINALS

33 BRABEC JAN CZE KTM STROJRENT RACING

34 GYENES EMANUEL ROU KTM AUTONET MOTORCYCLE TEAM

36 PATRAO MARIO PRT KTM CREDITO AGRICOLA / MARIO PATRAO

37 MARTINY JEROME BEL HUSQVARNA ANQUETY MOTOR SPORT

38 IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO ESP KTM TEAM BENERGY RALLY – GALICIA CALIDADE

39 MELOT BENJAMIN FRA KTM TEAM ESPRIT KTM

40 VEGA JAVI ESP YAMAHA PONT GRUP – YAMAHA

41 LLANOS DIEGO GAMALIEL ARG KTM XRAIDS EXPERIENCE

42 VAN BEVEREN ADRIEN FRA HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM

43 ENGEL MILAN CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP

45 SUNIER SUNIER CHN KOVE KOVE

46 BRANCH ROSS BWA HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

47 BENAVIDES KEVIN ARG KTM RED BULL KTM FACTORY RACING

49 ZACCHETTI CESARE ITA KOVE KOVE ITALIA

50 AL SHATTI ABDULLAH KWT KTM MX RIDE DUBAI

51 AL-LAL LAHADIL RACHID ESP HUSQVARNA MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE

52 WALKNER MATTHIAS AUT KTM RED BULL KTM FACTORY RACING

53 KONGSHOJ THOMAS DNK HUSQVARNA JOYRIDE

55 YAKEFU ZAKEER CHN KTM WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM

56 MARCIC SIMON SVN HUSQVARNA JP1 KEWS DAKAR RALLY TEAM

57 MONTANARI TOMMASO ITA FANTIC FANTIC RACING RALLY TEAM

59 ARREDONDO FRANCISCO GTM KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

60 FLICK XAVIER FRA KOVE KOVE

61 PABISKA DAVID CZE KTM SP MOTO BOHEMIA RACING TEAM

62 MIROIR JEREMY FRA FANTIC FANTIC RACING RALLY TEAM

63 ROMANCIK JAROMIR CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP

64 DUCHENE ROMAIN FRA KTM TEAM GP MOTORS

65 CHOLLET GUILLAUME FRA KTM XRAIDS EXPERIENCE TEAM

66 IKEMACHI YOSHIO JPN KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

67 MEDINA SALAZAR JOHN WILLIAM CHL KTM XRAIDS EXPERIENCE

68 SCHAREINA TOSHA ESP HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM

69 ROJO CESAR ESP KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

70 DRDAJ DUSAN CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP

71 CATANESE FRANCESCO ITA HONDA TUTTOGRU

72 GENDRON PHILIPPE FRA KTM NOMADE RACING

73 MOORE CHARAN ZAF HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

74 JACOBI MICHAEL FRA GASGAS MÔLEAGRIFOREST/COMASMOTOS

75 MIN ZHANG CHN KTM WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM

76 LEPAN JEANLOUP FRA KTM DUUST DIVERSE RACING

78 HONGYI ZHAO CHN KTM WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM

79 BARATIN AMAURY FRA KTM HORIZON MOTO 95

80 AZINHAIS ALEXANDRE PRT KTM CLUB AVENTURA TOUAREG

81 XIANGLIANG FANG CHN KOVE KOVE

82 MARTIN GARCIA ALBERT ESP HUSQVARNA PEDREGA TEAM

83 DOMAS FABIEN FRA GASGAS NOMADE RACING

84 INTERNO TIZIANO ITA GAS GAS RALLY POV

85 BETHYS THIERRY FRA HONDA TB RACING

86 HERBST CHARLIE FRA KTM TEAM ALL TRACKS

87 PODMOL LIBOR CZE HUSQVARNA PODMOL DAKAR TEAM

88 BARREDA BORT JOAN ESP HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

89 KURTAJ ARDIT AUS HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

90 D’ABBADIE LOIS FRA HUSQVARNA NOMADE RACING

91 WIEDEMANN MIKE DEU KTM WIEDEMANN MOTORSPORTS

92 MABBS DAVID GBR HUSQVARNA VENDETTA RACING UAE

93 MCBRIDE DAVID GBR HUSQVARNA VENDETTA RACING UAE

94 O’KELLY ORAN IRL KTM VENDETTA RACING UAE

95 CIZEAU GIRAULT DOMINIQUE ESP KTM XRAIDS EXPERIENCE

96 EBSTER TOBIAS AUT KTM KINI RALLY RACING TEAM

97 PUGA JUAN ECU KTM JP1 KEWS DAKAR RALLY TEAM

98 KLEIN MASON USA KOVE KORR OFFROAD RACING

99 ROSTAN JUAN SANTIAGO ARG GASGAS XRAIDS EXPERIENCE

100 GREGORY STUART ZAF KTM STUART GREGORY

101 PROKES MARTIN CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP

102 TABIN BARTLOMIEJ POL HUSQVARNA ORION – MOTO RACING GROUP

103 THIXTON ASHLEY ZWE KTM HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

104 GERBER JEREMIE FRA KTM TLDRACING

105 DALBEC JULIEN FRA KTM NOMADE RACING

106 BAS JEROME FRA KTM TEAM UNIVERSAL RIDE

107 BOUDROS VASILEIOS GRC HUSQVARNA DNA FILTERS – ENDURO GREECE

108 RAORANE ASHISH IND KTM XRAIDS EXPERIENCE

109 AOULAD ALI MOHAMED SAID MAR KTM CLUB AVENTURA TOUAREG

110 DANIELS JANE GBR FANTIC FANTIC RACING RALLY TEAM

111 KADSHAI YAEL DEU GASGAS NOMADE RACING

112 MEONI GIOELE ITA KTM DAKAR 4 DAKAR

113 URQUIA SEBASTIAN ALBERTO ARG KTM XRAIDS EXPERIENCE

114 LLIBRE BELTRI CARLOS ESP GASGAS ALL1 TEAM

115 PEDRO SUBIRATS JOSEP ESP HUSQVARNA ALL1 TEAM

116 PES BOSCK XAVIER ESP GASGAS ALL1 TEAM

117 MARTI SUÑER JOSEP ESP GAS GAS ALL1 TEAM

118 CONDE TARGA FERNANDO ESP KTM ALL1 TEAM

119 AMAT DE CARALT JAVIER ESP GAS GAS ALL1 TEAM

120 VAN DYCK JORIS BEL HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

121 SIMONIN JAMES FRA HUSQVARNA NOMADE RACING

122 ALMOGHEERA ABDULHALIM SAU KTM HALEEM

123 LOTTERO FABIO ITA KTM TOUAREG IBIZA – EIVISSA ESPORTS

124 FITZ-GERALD KERIM ZAF KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

125 GIRALDI IADER ITA KTM ZERANTA

126 GARRIDO MARIO ESP KTM PEDREGA TEAM

127 VENTER RONALD ZAF KTM NOMADE EXPERT MINING SOLUTION

128 BIANUCCI MAX FRA HUSQVARNA NOMADE RACING

129 HERBET SÉBASTIEN FRA HUSQVARNA TEAM DUMONTIER RACING

130 CAMPOS DONO JAVIER ESP KTM JOYRACE / ACAMPOS

131 FABRE ANTHONY FRA KTM TEAM RAF

132 BEAUCOUD ANDY FRA HUSQVARNA TEAM RAF

133 LEBLANC BRUNO FRA KTM #UNDAKARPOURDELESPOIR

134 FELIU ISAAC ESP KTM TWINTRAIL RACING TEAM

135 FALCON CARLES ESP KTM TWINTRAIL RACING TEAM

136 CARR WESTON USA HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

137 BACKX GWEN BEL HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

138 SAEYS PIERRE BEL HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

139 SILIUNAS MODESTAS LTU KTM AG DAKAR SCHOOL – ITCC

140 BERNARDES SANTOS BRUNO MIGUEL PRT HUSQVARNA XRAIDS EXPERIENCE

141 BIAU VINCENT FRA HUSQVARNA VB X KRAY&CO

142 SVITKO STEFAN SVK KTM SLOVNAFT RALLY TEAM

143 GUERRERO HECTOR MEX HUSQVARNA PEDREGA TEAM

144 VON THUENGEN FABIAN URY HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

145 CHULUUN GANZORIG MNG HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING

146 NACHMANI GAD PRT KTM CLUB AVENTURA TOUAREG

147 GIRARD MATHIEU FRA KTM NOMADE RACING

148 DE GAVARDO TOMAS CHL KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM

170 KANCIUS LAISVYDAS LTU YAMAHA STORY RACING

171 VARGA JURAJ SVK YAMAHA VARGA MOTORSPORT TEAM

172 GIROUD ALEXANDRE FRA YAMAHA YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON

173 MORENO FLORES FRANCISCO ARG YAMAHA DRAG’ON RALLY TEAM

174 ANDUJAR MANUEL ARG YAMAHA 7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE

175 KANOPKINAS ANTANAS LTU YAMAHA CFMOTO THUNDER RACING TEAM

176 VINGUT TONI ESP YAMAHA VISIT SANT ANTONI – IBIZA

177 MEDEIROS MARCELO BRA YAMAHA TAGUATUR RACING TEAM

178 DESBUISSON SAMUEL FRA YAMAHA DRAG’ON RALLY TEAM

179 HANI ALNOUMESI SAU YAMAHA HANI ALNOUMESI

GLI ISCRITTI NELLE AUTO

200 AL-ATTIYAH NASSER QAT BAUMEL MATHIEU FRA PRODRIVE NASSER RACING

201 AL RAJHI YAZEED SAU GOTTSCHALK TIMO DEU TOYOTA OVERDRIVE RACING

202 PETERHANSEL STÉPHANE FRA BOULANGER EDOUARD FRA AUDI TEAM AUDI SPORT

203 LOEB SEBASTIEN FRA LURQUIN FABIAN BEL PRODRIVE BAHRAIN RAID XTREME

204 SAINZ CARLOS ESP CRUZ LUCAS ESP AUDI TEAM AUDI SPORT

205 YACOPINI JUAN CRUZ ARG OLIVERAS CARRERAS DANIEL ESP TOYOTA OVERDRIVE RACING

206 MORAES LUCAS BRA MONLEON ARMAND ESP TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING

207 EKSTRÖM MATTIAS SWE BERGKVIST EMIL SWE AUDI TEAM AUDI SPORT

208 PROKOP MARTIN CZE CHYTKA VIKTOR CZE FORD ORLEN JIPOCAR TEAM

209 DE VILLIERS GINIEL ZAF MURPHY DENNIS ZAF TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING

210 ROMA NANI ESP HARO BRAVO ALEX ESP FORD M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM

211 CHICHERIT GUERLAIN FRA WINOCQ ALEX FRA TOYOTA OVERDRIVE RACING

212 SERRADORI MATHIEU FRA MINAUDIER LOIC FRA CENTURY CENTURY RACING FACTORY TEAM

214 ZALA VAIDOTAS LTU FIUZA PAULO PRT MINI X-RAID ARIJUS TEAM

215 KROTOV DENIS KGZ ZHILTSOV KONSTANTIN TOYOTA OVERDRIVE RACING

216 QUINTERO SETH USA ZENZ DENNIS DEU TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING

217 HOLOWCZYC KRZYSZTOF POL KURZEJA LUKASZ POL MINI X-RAID MINI JCW TEAM

218 HAN WEI CHN MA LI CHN RED-LINED HANWEI MOTORSPORT TEAM

219 BARAGWANATH BRIAN ZAF CREMER LEONARD ZAF CENTURY CENTURY RACING FACTORY TEAM

220 LAVIEILLE CHRISTIAN FRA SARREAUD VALENTIN FRA MD MD RALLYE SPORT

221 DE MEVIUS GUILLAUME BEL TBA TOYOTA OVERDRIVE RACING

222 VITSE SIMON FRA LEFEBVRE FREDERIC FRA MD MD RALLYE SPORT

223 VANAGAS BENEDIKTAS LTU SIKK KULDAR EST TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING BALTICS

224 ZHANG GUOYU CHN TBA BAIC BAIC ORV

225 WOOLRIDGE GARETH ZAF DREYER BOYD ZAF FORD M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM

226 VARIAWA SAOOD ZAF CAZALET FRANCOIS FRA TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING

227 AMOS EUGENIO ITA CECI PAOLO ITA TOYOTA OVERDRIVE RACING

228 PÉLICHET JÉRÔME FRA LARROQUE PASCAL FRA MD RAIDLYNX

229 BAUD LIONEL FRA BAUD LUCIE FRA TOYOTA OVERDRIVE RACING

230 NAVARRO PAU ESP REIS GONCALO PRT MINI X-RAID MINI JCW TEAM

231 DUMAS ROMAIN FRA DELFINO MAX FRA TOYOTA REBELLION RACING

232 THOMASSE PASCAL FRA BRUCY ARNOLD FRA MD MD RALLYE SPORT

233 YUNLIANG ZI CHN HE SHA CHN BAIC BAIC ORV

234 BERGOUNHE JEAN REMY FRA COSTES LIONEL FRA MD MD RALLYE SPORT

235 ESTEVE PUJOL ISIDRE ESP VILLALOBOS VALCARCEL

JOSÉ MARIA ESP TOYOTA REPSOL TOYOTA RALLY TEAM

236 CHABOT RONAN FRA PILLOT GILLES FRA TOYOTA OVERDRIVE RACING

237 CORONEL TIM NLD CORONEL TOM NLD CENTURY CORONEL DAKAR TEAM

238 SANZ LAIA ESP GERINI MAURIZIO ITA ASTARA ASTARA

239 KOLOC ALIYYAH SYC GREYLING RIAAN ZAF RED-LINED BUGGYRA ZM RACING

240 JURKEVICIUS VLADAS LTU PALIUKENAS AISVYDAS LTU TOYOTA ELDORADO X HUMBILITY SPORTS

241 CECCALDI JEAN LUC FRA GAIDELLA THOMAS FRA MD JLC RACING

242 BAUMGART MARCOS BRA CINCEA KLEBER BRA PRODRIVE X RALLY

243 BOTTERILL GUY DAVID ZAF CUMMINGS BRETT ZAF TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING

244 STRUGO JEAN PIERRE FRA CRESPO CHRISTOPHE FRA MD MD RALLYE SPORT

245 BAUMGART CRISTIAN BRA ANDREOTTI ALBERTO BRA PRODRIVE X RALLY

246 CHESNEAU FREDERIC FRA ROMANIN LIONEL FRA CENTURY SKYBOX – BTR

247 KREMER MICHEL NLD DE BOIS THOMAS NLD CENTURY CORONEL DAKAR TEAM

248 OUREDNICEK TOMAS CZE KRIPAL DAVID CZE TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING CZECH

249 LIU FEILONG CHN YICHENG WANG CHN PRODRIVE YUNXIANG CHINA T1+ TEAM

251 PESCI ALEXANDRE CHE KUHNI STEPHAN CHE TOYOTA REBELLION RACING

252 SUN PING CHN LIAO MIN CHN PRODRIVE YUNXIANG CHINA T1+ TEAM

253 BOUTRON PHILIPPE FRA MALDONADO FRANCK FRA SODICARS SODICARS RACING

254 ZI RONG CHN PAN HONG YU CHN PRODRIVE YUNXIANG CHINA T1+ TEAM

255 HOUSIEAUX DOMINIQUE FRA DELFINO DELPHINE FRA CENTURY SRT

256 SUN XIANGYAN CHN TIAN YU CHN SMG HANWEI MOTORSPORT TEAM

257 COUSIN FRANÇOIS FRA COUSIN STÉPHANE FRA MD TEAM COUSIN

258 DE KLERK HENNIE ZAF MÖHR JUAN ZAF TOYOTA SAME AS TEAM NAME

259 PETRUS GINTAS LTU MARQUES JOSE PRT MD PETRUS RACING TEAM

260 SCHIUMARINI ANDREA ITA SUCCI ANDREA ITA CENTURY TH-TRUCKS RTEAM

261 FRETIN BENOIT FRA DUPLE CEDRIC FRA CENTURY YDEO COMPETITION

262 PITA GAGO PATRICIA URY BOGGIONI PAOLO CHL ASTARA ASTARA

264 WILLEMS MAIK NLD VAN PELT ROBERT NLD TOYOTA BASTION HOTELS DAKAR TEAM

265 LIPAROTI CAMELIA ITA IMSCHOOT OLIVIER BEL MD CAT RACING/MD RALLYE SPORT

266 GOUMAZ CEDRIC CHE DELACOUR PASCAL FRA MD MD RALLYE SPORT

267 MÄNNAMA URVO EST LEPIK RISTO EST CENTURY RALLY RAID ESTONIA

268 CARMANS STEFAN BEL VAN TIEL ANTONIUS NLD RED-LINED CSA RACING

269 DELEPORTE ANTOINE FRA FRANÇOIS YOANN FRA CONSTANT YCMCNC.COM

270 ETIENNE PATRICE FRA SANCHEZ ANTOINE FRA CENTURY YDEO COMPETITION

271 TOTANI SILVIO ITA TOTANI TITO ITA NISSAN MOTORTECNICA RACING TEAM

272 BEZIAT JEAN-PHILIPPE FRA ALBIRA VINCENT FRA MD MD RALLYE SPORT

273 TRNENY KAREL CZE ERNST MICHAL CZE FORD WORKOUTLAND ACCR CZECH TEAM

274 ZAJAC MAGDALENA POL CZACHOR JACEK POL TOYOTA PROXCARS TME RALLY TEAM

700 MORERA JUAN ESP RUBA LIDIA ESP PORSCHE TEAM SSP

701 BEDESCHI PAOLO ITA BOTTALLO DANIELE ITA TOYOTA TECNOSPORT

702 TRAGLIO LORENZO ITA BRIANI RUDY ITA NISSAN TECNOSPORT

703 VAN ROMPUY DIRK BEL GORIS CHRISTIAAN MICHEL BEL TOYOTA TH-TRUCKS TEAM

704 LEBRUN PASCAL FRA DUBOIS SEBASTIEN FRA TOYOTA PASCAL LEBRUN

705 BENAVENTE FRANCISCO JAVIER ESP BENAVENTE DEL RIO RAFAEL ESP NISSAN RECINSA SPORT

708 KLAASSEN SEBASTIAAN NLD KLAASSEN PUCK NLD PORSCHE TEAM SSP

709 ZOLL LUKASZ POL ZOLL MICHAL POL PORSCHE P-RALLY

710 CALZI STEFANO ITA FIORI UMBERTO ITA MITSUBISHI MOTORTECNICA RACING TEAM

711 DUARTE RODRIGUEZ ASIER ESP BARBERO GARCIA LUIS ESP TOYOTA TH-TRUCKS TEAM

712 HOLICKA BARBORA CZE ENGOVA LUCIE CZE CITROEN CZECH SAMURAIS

714 KLYMCIW ONDREJ CZE BROZ JOSEF CZE SKODA KLYMCIW RACING

715 DE ALMEIDA E SOUSA COSTA JOAO

ANTONIO PRT GONCALVES CALVAO LUIS MIGUEL PRT UMM TH-TRUCKS TEAM

716 BEN DOMINIK POL MALICKA KATARZYNA POL SUZUKI COCOLOCO

717 LODER MAXIMILIAN DEU LODER LAURENCE DEU PUCH RALLYERAID-CLUB-GERMANY

718 CARCHERI LUCIANO ITA PONS FABRIZIA ITA ISUZU CARCHERI LUCIANO

719 COLNAGHI FILIPPO GIORGIO ITA FABIANO STEFANO DAVIDE ITA NISSAN TECNOSPORT

720 BLANC MICHEL FRA BENEDETTI FRÉDÉRIC FRA RENAULT 4LPINE RETRO

721 GONZALEZ VINCENT ESP CASABONA VILASECA ALBERT ESP TOYOTA TH-TRUCKS TEAM

722 BELOMETTI ANDREA ITA DEROSSI LUIGI ITA NISSAN DESERT ENDURANCE MOTORSPORT

723 BOURGOIS FRANCOIS XAVIER FRA AUZET PATRICE FRA PEUGEOT TEAM BOUCOU

724 OLIVEIRA PAULO SERGIO DA SILVA MOZ COUTO ARCELIO PRT UMM TH-TRUCKS TEAM

725 PEERLINGS PIETER BEL TEUGELS SAM BEL PORSCHE SCULP[IT]

726 MARTINEC ONDREJ CZE ROUCKOVA OLGA CZE TOYOTA CZECH SAMURAIS

727 BERTOLLI GIULIO ITA RICKLER DEL MARE RENATO ITA MITSUBISHI R TEAM

728 SEBALJ JURAJ HRV VIDAKOVIC IVAN HRV NISSAN CRO DAKAR CLASSIC TEAM

729 GUY LIONEL FRA MAUDUIT JOHNNY FRA LAND-ROVER TEAM CAPÔSUD

730 ABRIAL FRANCOIS FRA ABRIAL CECILE FRA TOYOTA TEAM SSP

731 QUIROS MARCEL ESP CAIRO I FERRER JOAN ESP LADA BXS MOTORSPORT

732 BACON CAMERON MOORE INGRAHAM GBR BUONAMANO MONICA ITA NISSAN TECNOSPORT

733 MEYER PANOS DEU BENDIG-KREUTZER MARTIN DEU MERCEDES RALLYERAID-CLUB-GERMANY

734 SINIBALDI STEFANO ITA MOROSI SIMONA ITA MITSUBISHI R TEAM

735 SOLANDT HERVE FRA LABORIE-BRONDINO BRICE FRA LAND-ROVER RSO

736 HORODENSKI MICHAL POL SALACINSKI ARKADIUSZ POL TOYOTA TOYOTA TEAM CLASSIC

737 STANISZEWSKI TOMASZ POL POSTAWKA STANISLAW POL PORSCHE P-RALLY

738 BOLK JAAP NLD VAN WORT MARCEL NLD MITSUBISHI BOLK DAKAR RALLYTEAM

739 ALBERO PUIG DANIEL ESP SERRA ROCA JOSE LUIS ESP TOYOTA TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR

740 RODRIGUEZ MARTIN MATIAS ESP GUASCH PLANELLS SANDRA ESP LADA BXS MOTORSPORT

741 LIPANI DAMIANO ITA CREMENTIERI STEFANO ITA MITSUBISHI R TEAM

742 LOVEMORE KATHERINE ZAF LOVEMORE STEPHEN ZAF TOYOTA DREAMY & THE PAP SNOEK

743 VALTAT THIERRY FRA GELÉE GUILLAUME FRA TOYOTA COMPAGNIE SAHARIENNE 2024

744 GRAHAM ANDREW GBR NEATE GAVIN GBR LAND-ROVER ALLISPORT

745 DURAND DOMINIQUE FRA VIAL RAPHAEL FRA TOYOTA TEAM SSP

746 BULLESI UGO ITA MANZONI MYRIAM ITA MITSUBISHI BULLESI

747 DELMONICO TEDDY FRA GARNIER FLORIAN FRA TOYOTA RALLY RAID COMCEPT

748 BERGO GIULIANO ITA BLASS ROBERT ITA MITSUBISHI R TEAM

749 PEREZ COMPANC JORGE ARG VOLTA JOSE MARIA ARG TOYOTA MADPANDA MOTORSPORT

750 KURZEN MATHIEU CHE FATIO ALEXANDRE CHE MITSUBISHI GECO CLASSIC

751 DOCHER STEPHANE FRA BALANDREAUD LIONEL FRA TOYOTA TFLS RACING

752 GARCIA GEORGES FRA BEZIAC FRANCOIS NZL LAND-ROVER CHANCELLOR TEAM NEW ZEALAND

753 BOTMA ADRIAAN ZAF BOTMA RIAAN ZAF TOYOTA BOTMA

754 FERNANDEZ GARCIA ACC SERGI ESP BENAVENTE PABLO ESP MITSUBISHI PEDREGA TEAM

755 SAND JÖRG DEU DIEMER PATRICK DEU MERCEDES RALLYERAID-CLUB-GERMANY

756 PICASSO STEFANO ITA BIONDI GIANLUCA CHE SUZUKI DESERT ENDURANCE MOTORSPORT

757 VETTER DANIEL CHE FRUTIGER ANTON CHE TOYOTA TEAM DESERTCRUISER

758 THIEL FRANK UWE JUERGEN DEU WEIGELT HARTMUT DEU TOYOTA KLV-RACING

759 LARRE FREDERIC FRA ATHIMON JÉRÉMY FRA PORSCHE TEAM SSP

760 DELRIEU OLIVIER FRA CHABEUF CHRISTOPHE FRA TOYOTA COMPAGNIE SAHARIENNE 2024

761 LEVA MARCO ERNESTO ITA GIUGNI ALEXIA ITA MITSUBISHI R TEAM

762 VINS JAN CZE HOVORKA TOMAS CZE MITSUBISHI ENJOY MOTORSPORT

763 GIORGIO CIRESOLA ITA ZIGA COLJA SVN TOYOTA DESERT ENDURANCE MOTORSPORT

764 GUBLIN MAXENCE FRA SOUSA ANTHONY FRA LAND-ROVER BOLIDES RACING

765 FLUXA DOMENE LORENZO ESP RIBAS FONT XAVI ESP TOYOTA LJS RACING TEAM

766 DENIS MICHAËL FRA GARABEUF PHILIPPE FRA TOYOTA COMPAGNIE SAHARIENNE 2024

767 ROIGE BRAGULAT AMADEO ESP TORAL JORGE ESP TOYOTA PEDREGA TEAM

768 ROSA I VIÑAS JAN ESP SANTAOLALLA MILLA CARLOS ESP TOYOTA FACTORYTUB

GLI ISCRITTI TRA I CAMION

600 VAN KASTEREN JANUS NLD RODEWALD DAREK POL SNIJDERS MARCEL NLD IVECO BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY

601 MACIK MARTIN CZE TOMASEK FRANTISEK CZE SVANDA DAVID CZE IVECO MM TECHNOLOGY TEAM

602 LOPRAIS ALES CZE VALTR JR JAROSLAV CZE STROSS JIRI NLD PRAGA INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA

603 VAN DEN BRINK MITCHEL NLD VAN DE POL JARNO NLD TORRALLARDONA MOISES CZE IVECO EUROL RALLYSPORT

604 VALTR JAROSLAV CZE KILIAN RENE CZE KILIAN DAVID NLD TATRA TATRA BUGGYRA ZM RACING

605 SOLTYS MARTIN CZE SIKOLA TOMAS CZE SCHWEINER PETR CZE TATRA TATRA BUGGYRA ZM RACING

606 VAN DEN BRINK MARTIN NLD MOUW RIJK NLD VAN DER VAET JAN NLD IVECO EUROL RALLYSPORT

607 DE GROOT RICHARD NLD HULSEBOSCH JAN NLD VAN ROOIJ MARTIJNJOHANNES MARTINUS DEU IVECO FIREMEN DAKAR TEAM

608 VERSTEIJNEN VICK NLD VAN DER SANDE ANDRE NLD VAN DAL TEUN CZE IVECO VERSTEIJNEN TRUCK RACING

609 SUGAWARA TERUHITO JPN SOMEMIYA HIROKAZU JPN MOCHIZUKI YUJI CZE HINO HINO TEAM SUGAWARA

610 BELLINA CLAUDIO ITA GOTTI BRUNO ITA ARNOLETTI MARCO NLD IVECO MM TECHNOLOGY TEAM

611 ZUURMOND GERRIT NLD VAN BALLEGOOY TJEERD NLD KWAKKEL KLAAS ESP MAN RAINBOW TRUCK TEAM

613 PASKEVICIUS VAIDOTAS LTU GASPARIUNAS GYTIS LTU VELIAMOVIC ALBERT NLD TATRA FESH FESH TEAM

614 DE BAAR PASCAL NLD VERSCHOOR GISO NLD – LTU MAN TEAM BOUCOU

615 HUZINK GERT NLD ROESINK MARTIN NLD BUURSEN ROB ITA RENAULT RIWALD DAKAR TEAM

616 BOUWENS IGOR BEL WADE SYNDIELY SEN BOERBOOM ULRICH NLD IVECO GREGOOR RACING TEAM

617 DE GROOT BEN NLD BOOGAARD GOVERT NLD HOFMANS AD NLD IVECO DE GROOT SPORT

618 VAN LOON ANJA NLD VAN ETTEKOVEN MARIJE NLD MATEN FLOOR DEU IVECO LADIES TEAM DE ROOY

619 LLOVERA ALBERT AND LLOBERA MARGOT AND TORRES MARC JPN FORD FESH FESH TEAM

620 DE GROOT WILLIAM NLD BREKELMANS TOM NLD VAN DER PAS JOS NLD IVECO DE GROOT SPORT

622 BECX MICHIEL NLD VAN GINKEL WULFERT NLD KUIJPERS EDWIN NLD IVECO EUROL TEAM DE ROOY

623 SABATÉ PEP ESP TIBAU ROURA POL ESP MONTANER BUSQUETS JORDI AND IVECO BAHRAIN RAID XTREME

624 ROTSAERT STEVEN BEL RAES BENNY BEL LINS DIDIER CZE IVECO OVERDRIVE RACING

625 HERRERO ALBERTO ESP HERNANDO INES SUSANA ESP RODRIGUEZ SASTRE MARIO ITA SCANIA TH-TRUCKS TEAM

626 STIBLIK DANIEL CZE KVASNICA LUKAS CZE TOMEC JIRI ESP TATRA TATRA BUGGYRA ZM RACING

627 PEDECHE PHILIPPE FRA PERRY PHILIPPE FRA FARGEAS SEBASTIEN NLD DAF TEAM BOUCOU COMPETITION

628 PELLEGRINELLI GIANANDREA ITA MINELLI GIULIO ITA GALDINI CARLO ESP IVECO MM TECHNOLOGY TEAM

629 BAUMANN MICHAEL DEU BEIER PHILIPP DEU LINDNER SEBASTIAN NLD MAN Q MOTORSPORT TEAM

630 BERGHMANS DAVE BEL KOOPMANN SAM FRA GEENS BOB IVECO OVERDRIVE RACING

631 ESTEVE ORO JORDI ESP PARDO BENITO FRANCISCOJOSE ESP ARTEAGA RODRIGUEZ RAUL HUN DAF X RALLY

632 MANELPHE GUILLAUME FRA CAZERES JEAN-FRANCOIS FRA GARNIER NICOLAS CZE IVECO TEAM BOUCOU COMPETITION

633 AL-RAMMAH TARIQ SAU BENBEKHTI SAMIR DZA – FRA MAN STA COMPETITION

634 ROBINEAU THOMAS FRA LALICHE SYLVAIN FRA GIMBRE JEREMIE NLD RENAULT TOYOTA AUTO BODY

635 VALTR MICHAL CZE MISKOLCI JAROSLAV SVK KAPLANEK RADIM BEL IVECO VALTR RACING TEAM

636 RICKLER DEL MARE CESARE ITA DE LORENZO ALDO ITA DE LORENZO DARIO DEU MAN TH-TRUCKS TEAM

637 KOVACS MIKLOS HUN CZEGLÉDI PÉTER HUN ACS LASZLO NLD SCANIA QUALISPORT RACING

638 MONSEU DIDIER BEL GOTLIB CHARLY BEL FRAIPONT EDOUARD FRA MAN BAHRAIN RAID XTREME

639 BORRERO GOMEZ MANUEL ESP FIZ DEL TESO EMILIO ESP SILVA PIÑEIRO JUANFRANCISCO NLD MAN TIBAU TEAM

642 ALONSO ROMERO ALBERTO ESP MOZUELOS DEL RIO ALEJANDRO ESP IBEAS PEREZ GUSTAVO SSD DAF SODICARS RACING

643 RANDYSEK DUSAN CZE BOUCHWALDER VICTOR FRA LALANNE LAURENT FRA MAN TEAM SSP

644 ESTER FERNANDEZ FRANCESC ESP JACOSTE JAVIER ESP FONTDEVILA BOLOIXJOSE MARIA ESP MAN TH-TRUCKS TEAM

645 PIANA MARCO FRA FERNANDEZ PACO FRA GIOVANNETTI DAVID ITA GINAF XTREME PLUS – CST – POLARIS

646 DETOUILLON JEROME FRA DARDAILLON MARC FRA LOUREIRO ARMANDO MAN TEAM BOUCOU COMPETITION

651 SEILLET BRUNO FRA FAUVEL MICKAEL FRA BENBEKHTI AHMED DEU MAN REBELLION RACING

900 GIANNECCHINI MARCO ITA MACRINI LUCA ITA AZENHA DE FREITASALEXANDRE MANUEL PRT IVECO R TEAM

901 QUEMIN PIERRE LOUIS FRA GUILLORY OLIVIER FRA MARGALL ANTOINE FRA MERCEDES TEAM SSP

902 PUCHOUAU FRANCK FRA SEGURA ENRIC ESP BARDEAU DORIAN FRA RENAULT TEAM BOUCOU

903 VAN KASTEREN SR JANUS NLD BLOK CORNE NLD SPIERINGS TOINE NLD DAF CLASSIC TEAM DE ROOY

904 DE ANGELIS ERMANNO ITA DEL GAUDIO ANNUNZIATA CHE CADEI ANDREA ITA IVECO DESERT ENDURANCE MOTORSPORT

905 CORCUERA IGNACIO ESP NAVEIRA HERNANDEZ DAVID ESP GARCIA SAGASTA FERNANDO ESP MERCEDES EUSKADI 4X4

906 PATTONO CORRADO ITA ACERNI PIERMARCO ITA IANNI GIANLUCA ITA MAN MOTORTECNICA RACING TEAM

907 WOLTHAUS THOMAS DEU KLAUSING BASTIAN DEU VAN DE MARS LINA DEU MERCEDES RALLYERAID-CLUB-GERMANY

908 RUPPERT CHRISTIAN DEU RUPPERT URSULA DEU RUPPERT MATIAS DEU MERCEDES RUPPERT MOTORSPORT

910 SIMONATO GIUSEPPE ITA BENTIVOGLIO ALESSIO ITA FUMAGALLI ANGELO ITA IVECO TECNOSPORT

911 LESMES SUAREZ RAFAEL ESP RUANO GARCIA JOSE LUIS ESP ROMON TABATHA ESP MERCEDES TH-TRUCKS TEAM

912 SCHATZ DANIEL DEU GATTINGER GOERG DEU STAUNER FABIAN DEU MERCEDES RALLYERAID-CLUB-GERMANY

913 MARTINEZ CANTELI JAIME ESP ABIN BARDECI NEKANE ESP DIAZ DE CERIO ARISTIMUÑO

SANTIAGO ESP MERCEDES TH-TRUCKS TEAM

915 LEMERAY ALEXANDRE FRA LECAPLAIN FABIEN FRA LECOT JEAN BAPTISTE FRA MAN TEAM HOLESHOT COMPETITION

GLI ISCRITTI NEI QUAD

170 KANCIUS LAISVYDAS LTU YAMAHA STORY RACING

171 VARGA JURAJ SVK YAMAHA VARGA MOTORSPORT TEAM

172 GIROUD ALEXANDRE FRA YAMAHA YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON

173 MORENO FLORES FRANCISCO ARG YAMAHA DRAG’ON RALLY TEAM

174 ANDUJAR MANUEL ARG YAMAHA 7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE

175 KANOPKINAS ANTANAS LTU YAMAHA CFMOTO THUNDER RACING TEAM

176 VINGUT TONI ESP YAMAHA VISIT SANT ANTONI – IBIZA

177 MEDEIROS MARCELO BRA YAMAHA TAGUATUR RACING TEAM

178 DESBUISSON SAMUEL FRA YAMAHA DRAG’ON RALLY TEAM

179 HANI ALNOUMESI SAU YAMAHA HANI ALNOUMESI

