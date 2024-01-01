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Dakar 2024, le entry list: tutti i piloti iscritti per auto, moto, camion e quad
Manca pochissimo al via ufficiale della Dakar 2024. La corsa più dura del mondo tiene fede al suo nome e si prepara per una edizione (la quarantaseiesima) davvero complicatissima. Si correrà ancora una volta in Arabia Saudita (dal 5 al 19 gennaio) con tutti i vincitori del 2023 che torneranno in scena. Da Nasser Al-Attiyah nelle auto, Kevin Benavides tra le moto, Alexandre Giroud nei quad e Janus Van Kasteren nei camion, tutti saranno di nuovo in lizza nella corsa saudita.
C’è grande attesa soprattutto per la tappa 6A-6B che si svilupperà addirittura su due giorni (11-12 gennaio). 584 chilometri di prove speciali con la notte di mezzo, nella quale i protagonisti dovranno dormire in tenda e risolvere i problemi tecnici dei rispettivi mezzi. Non solo, come annunciano gli organizzatori, le dune non mancheranno. Anzi, ci attende l’edizione record da questo punto di vista.
Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti gli iscritti categoria per categoria.
GLI ISCRITTI NELLE MOTO
1 BENAVIDES LUCIANO ARG HUSQVARNA HUSQVARNA FACTORY RACING
2 PRICE TOBY AUS KTM RED BULL KTM FACTORY RACING
4 SUNDERLAND SAM GBR GASGAS RED BULL GASGAS FACTORY RACING
5 SANDERS DANIEL AUS GASGAS RED BULL GASGAS FACTORY RACING
7 QUINTANILLA PABLO CHL HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM
9 BRABEC RICKY USA HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM
10 HOWES SKYLER USA HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM
11 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO CHL HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM
14 BÜHLER SEBASTIAN DEU HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
15 SANTOLINO LORENZO ESP SHERCO FACTORY SHERCO TVS RALLY FACTORY
16 DUMONTIER ROMAIN FRA HUSQVARNA TEAM DUMONTIER RACING
17 LUCCI PAOLO ITA KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
18 COX BRADLEY ZAF KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
19 GONÇALVES RUI PRT SHERCO FACTORY SHERCO TVS RALLY FACTORY
20 KOITHA VEETTIL HARITH NOAH IND SHERCO FACTORY SHERCO TVS RALLY FACTORY
21 ARGUBRIGHT JACOB USA KTM DUUST RALLY TEAM
22 DOCHERTY MICHAEL ZAF KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
23 MICHEK MARTIN CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP
24 MULEC TONI SVN KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
25 BALOOSHI MOHAMMED ARE KTM MX RIDE DUBAI
26 DABROWSKI KONRAD POL KTM DUUST DIVERSE RACING
27 RODRIGUES JOAQUIM PRT HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
28 DOVEZE MATHIEU FRA KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
29 THERIC NEELS FRA KOVE KOVE
30 MAIO ANTONIO PRT YAMAHA YAMAHA PORTUGAL
31 GIEMZA MACIEJ POL HUSQVARNA ORLEN TEAM
32 MC COY KYLE USA KTM AMERICAN RALLY ORIGINALS
33 BRABEC JAN CZE KTM STROJRENT RACING
34 GYENES EMANUEL ROU KTM AUTONET MOTORCYCLE TEAM
36 PATRAO MARIO PRT KTM CREDITO AGRICOLA / MARIO PATRAO
37 MARTINY JEROME BEL HUSQVARNA ANQUETY MOTOR SPORT
38 IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO ESP KTM TEAM BENERGY RALLY – GALICIA CALIDADE
39 MELOT BENJAMIN FRA KTM TEAM ESPRIT KTM
40 VEGA JAVI ESP YAMAHA PONT GRUP – YAMAHA
41 LLANOS DIEGO GAMALIEL ARG KTM XRAIDS EXPERIENCE
42 VAN BEVEREN ADRIEN FRA HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM
43 ENGEL MILAN CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP
45 SUNIER SUNIER CHN KOVE KOVE
46 BRANCH ROSS BWA HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
47 BENAVIDES KEVIN ARG KTM RED BULL KTM FACTORY RACING
49 ZACCHETTI CESARE ITA KOVE KOVE ITALIA
50 AL SHATTI ABDULLAH KWT KTM MX RIDE DUBAI
51 AL-LAL LAHADIL RACHID ESP HUSQVARNA MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
52 WALKNER MATTHIAS AUT KTM RED BULL KTM FACTORY RACING
53 KONGSHOJ THOMAS DNK HUSQVARNA JOYRIDE
55 YAKEFU ZAKEER CHN KTM WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM
56 MARCIC SIMON SVN HUSQVARNA JP1 KEWS DAKAR RALLY TEAM
57 MONTANARI TOMMASO ITA FANTIC FANTIC RACING RALLY TEAM
59 ARREDONDO FRANCISCO GTM KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
60 FLICK XAVIER FRA KOVE KOVE
61 PABISKA DAVID CZE KTM SP MOTO BOHEMIA RACING TEAM
62 MIROIR JEREMY FRA FANTIC FANTIC RACING RALLY TEAM
63 ROMANCIK JAROMIR CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP
64 DUCHENE ROMAIN FRA KTM TEAM GP MOTORS
65 CHOLLET GUILLAUME FRA KTM XRAIDS EXPERIENCE TEAM
66 IKEMACHI YOSHIO JPN KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
67 MEDINA SALAZAR JOHN WILLIAM CHL KTM XRAIDS EXPERIENCE
68 SCHAREINA TOSHA ESP HONDA MONSTER ENERGY HONDA TEAM
69 ROJO CESAR ESP KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
70 DRDAJ DUSAN CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP
71 CATANESE FRANCESCO ITA HONDA TUTTOGRU
72 GENDRON PHILIPPE FRA KTM NOMADE RACING
73 MOORE CHARAN ZAF HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
74 JACOBI MICHAEL FRA GASGAS MÔLEAGRIFOREST/COMASMOTOS
75 MIN ZHANG CHN KTM WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM
76 LEPAN JEANLOUP FRA KTM DUUST DIVERSE RACING
78 HONGYI ZHAO CHN KTM WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM
79 BARATIN AMAURY FRA KTM HORIZON MOTO 95
80 AZINHAIS ALEXANDRE PRT KTM CLUB AVENTURA TOUAREG
81 XIANGLIANG FANG CHN KOVE KOVE
82 MARTIN GARCIA ALBERT ESP HUSQVARNA PEDREGA TEAM
83 DOMAS FABIEN FRA GASGAS NOMADE RACING
84 INTERNO TIZIANO ITA GAS GAS RALLY POV
85 BETHYS THIERRY FRA HONDA TB RACING
86 HERBST CHARLIE FRA KTM TEAM ALL TRACKS
87 PODMOL LIBOR CZE HUSQVARNA PODMOL DAKAR TEAM
88 BARREDA BORT JOAN ESP HERO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
89 KURTAJ ARDIT AUS HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
90 D’ABBADIE LOIS FRA HUSQVARNA NOMADE RACING
91 WIEDEMANN MIKE DEU KTM WIEDEMANN MOTORSPORTS
92 MABBS DAVID GBR HUSQVARNA VENDETTA RACING UAE
93 MCBRIDE DAVID GBR HUSQVARNA VENDETTA RACING UAE
94 O’KELLY ORAN IRL KTM VENDETTA RACING UAE
95 CIZEAU GIRAULT DOMINIQUE ESP KTM XRAIDS EXPERIENCE
96 EBSTER TOBIAS AUT KTM KINI RALLY RACING TEAM
97 PUGA JUAN ECU KTM JP1 KEWS DAKAR RALLY TEAM
98 KLEIN MASON USA KOVE KORR OFFROAD RACING
99 ROSTAN JUAN SANTIAGO ARG GASGAS XRAIDS EXPERIENCE
100 GREGORY STUART ZAF KTM STUART GREGORY
101 PROKES MARTIN CZE KTM ORION – MOTO RACING GROUP
102 TABIN BARTLOMIEJ POL HUSQVARNA ORION – MOTO RACING GROUP
103 THIXTON ASHLEY ZWE KTM HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
104 GERBER JEREMIE FRA KTM TLDRACING
105 DALBEC JULIEN FRA KTM NOMADE RACING
106 BAS JEROME FRA KTM TEAM UNIVERSAL RIDE
107 BOUDROS VASILEIOS GRC HUSQVARNA DNA FILTERS – ENDURO GREECE
108 RAORANE ASHISH IND KTM XRAIDS EXPERIENCE
109 AOULAD ALI MOHAMED SAID MAR KTM CLUB AVENTURA TOUAREG
110 DANIELS JANE GBR FANTIC FANTIC RACING RALLY TEAM
111 KADSHAI YAEL DEU GASGAS NOMADE RACING
112 MEONI GIOELE ITA KTM DAKAR 4 DAKAR
113 URQUIA SEBASTIAN ALBERTO ARG KTM XRAIDS EXPERIENCE
114 LLIBRE BELTRI CARLOS ESP GASGAS ALL1 TEAM
115 PEDRO SUBIRATS JOSEP ESP HUSQVARNA ALL1 TEAM
116 PES BOSCK XAVIER ESP GASGAS ALL1 TEAM
117 MARTI SUÑER JOSEP ESP GAS GAS ALL1 TEAM
118 CONDE TARGA FERNANDO ESP KTM ALL1 TEAM
119 AMAT DE CARALT JAVIER ESP GAS GAS ALL1 TEAM
120 VAN DYCK JORIS BEL HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
121 SIMONIN JAMES FRA HUSQVARNA NOMADE RACING
122 ALMOGHEERA ABDULHALIM SAU KTM HALEEM
123 LOTTERO FABIO ITA KTM TOUAREG IBIZA – EIVISSA ESPORTS
124 FITZ-GERALD KERIM ZAF KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
125 GIRALDI IADER ITA KTM ZERANTA
126 GARRIDO MARIO ESP KTM PEDREGA TEAM
127 VENTER RONALD ZAF KTM NOMADE EXPERT MINING SOLUTION
128 BIANUCCI MAX FRA HUSQVARNA NOMADE RACING
129 HERBET SÉBASTIEN FRA HUSQVARNA TEAM DUMONTIER RACING
130 CAMPOS DONO JAVIER ESP KTM JOYRACE / ACAMPOS
131 FABRE ANTHONY FRA KTM TEAM RAF
132 BEAUCOUD ANDY FRA HUSQVARNA TEAM RAF
133 LEBLANC BRUNO FRA KTM #UNDAKARPOURDELESPOIR
134 FELIU ISAAC ESP KTM TWINTRAIL RACING TEAM
135 FALCON CARLES ESP KTM TWINTRAIL RACING TEAM
136 CARR WESTON USA HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
137 BACKX GWEN BEL HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
138 SAEYS PIERRE BEL HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
139 SILIUNAS MODESTAS LTU KTM AG DAKAR SCHOOL – ITCC
140 BERNARDES SANTOS BRUNO MIGUEL PRT HUSQVARNA XRAIDS EXPERIENCE
141 BIAU VINCENT FRA HUSQVARNA VB X KRAY&CO
142 SVITKO STEFAN SVK KTM SLOVNAFT RALLY TEAM
143 GUERRERO HECTOR MEX HUSQVARNA PEDREGA TEAM
144 VON THUENGEN FABIAN URY HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
145 CHULUUN GANZORIG MNG HUSQVARNA HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
146 NACHMANI GAD PRT KTM CLUB AVENTURA TOUAREG
147 GIRARD MATHIEU FRA KTM NOMADE RACING
148 DE GAVARDO TOMAS CHL KTM BAS WORLD KTM RACING TEAM
170 KANCIUS LAISVYDAS LTU YAMAHA STORY RACING
171 VARGA JURAJ SVK YAMAHA VARGA MOTORSPORT TEAM
172 GIROUD ALEXANDRE FRA YAMAHA YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON
173 MORENO FLORES FRANCISCO ARG YAMAHA DRAG’ON RALLY TEAM
174 ANDUJAR MANUEL ARG YAMAHA 7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE
175 KANOPKINAS ANTANAS LTU YAMAHA CFMOTO THUNDER RACING TEAM
176 VINGUT TONI ESP YAMAHA VISIT SANT ANTONI – IBIZA
177 MEDEIROS MARCELO BRA YAMAHA TAGUATUR RACING TEAM
178 DESBUISSON SAMUEL FRA YAMAHA DRAG’ON RALLY TEAM
179 HANI ALNOUMESI SAU YAMAHA HANI ALNOUMESI
GLI ISCRITTI NELLE AUTO
200 AL-ATTIYAH NASSER QAT BAUMEL MATHIEU FRA PRODRIVE NASSER RACING
201 AL RAJHI YAZEED SAU GOTTSCHALK TIMO DEU TOYOTA OVERDRIVE RACING
202 PETERHANSEL STÉPHANE FRA BOULANGER EDOUARD FRA AUDI TEAM AUDI SPORT
203 LOEB SEBASTIEN FRA LURQUIN FABIAN BEL PRODRIVE BAHRAIN RAID XTREME
204 SAINZ CARLOS ESP CRUZ LUCAS ESP AUDI TEAM AUDI SPORT
205 YACOPINI JUAN CRUZ ARG OLIVERAS CARRERAS DANIEL ESP TOYOTA OVERDRIVE RACING
206 MORAES LUCAS BRA MONLEON ARMAND ESP TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING
207 EKSTRÖM MATTIAS SWE BERGKVIST EMIL SWE AUDI TEAM AUDI SPORT
208 PROKOP MARTIN CZE CHYTKA VIKTOR CZE FORD ORLEN JIPOCAR TEAM
209 DE VILLIERS GINIEL ZAF MURPHY DENNIS ZAF TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING
210 ROMA NANI ESP HARO BRAVO ALEX ESP FORD M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
211 CHICHERIT GUERLAIN FRA WINOCQ ALEX FRA TOYOTA OVERDRIVE RACING
212 SERRADORI MATHIEU FRA MINAUDIER LOIC FRA CENTURY CENTURY RACING FACTORY TEAM
214 ZALA VAIDOTAS LTU FIUZA PAULO PRT MINI X-RAID ARIJUS TEAM
215 KROTOV DENIS KGZ ZHILTSOV KONSTANTIN TOYOTA OVERDRIVE RACING
216 QUINTERO SETH USA ZENZ DENNIS DEU TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING
217 HOLOWCZYC KRZYSZTOF POL KURZEJA LUKASZ POL MINI X-RAID MINI JCW TEAM
218 HAN WEI CHN MA LI CHN RED-LINED HANWEI MOTORSPORT TEAM
219 BARAGWANATH BRIAN ZAF CREMER LEONARD ZAF CENTURY CENTURY RACING FACTORY TEAM
220 LAVIEILLE CHRISTIAN FRA SARREAUD VALENTIN FRA MD MD RALLYE SPORT
221 DE MEVIUS GUILLAUME BEL TBA TOYOTA OVERDRIVE RACING
222 VITSE SIMON FRA LEFEBVRE FREDERIC FRA MD MD RALLYE SPORT
223 VANAGAS BENEDIKTAS LTU SIKK KULDAR EST TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING BALTICS
224 ZHANG GUOYU CHN TBA BAIC BAIC ORV
225 WOOLRIDGE GARETH ZAF DREYER BOYD ZAF FORD M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
226 VARIAWA SAOOD ZAF CAZALET FRANCOIS FRA TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING
227 AMOS EUGENIO ITA CECI PAOLO ITA TOYOTA OVERDRIVE RACING
228 PÉLICHET JÉRÔME FRA LARROQUE PASCAL FRA MD RAIDLYNX
229 BAUD LIONEL FRA BAUD LUCIE FRA TOYOTA OVERDRIVE RACING
230 NAVARRO PAU ESP REIS GONCALO PRT MINI X-RAID MINI JCW TEAM
231 DUMAS ROMAIN FRA DELFINO MAX FRA TOYOTA REBELLION RACING
232 THOMASSE PASCAL FRA BRUCY ARNOLD FRA MD MD RALLYE SPORT
233 YUNLIANG ZI CHN HE SHA CHN BAIC BAIC ORV
234 BERGOUNHE JEAN REMY FRA COSTES LIONEL FRA MD MD RALLYE SPORT
235 ESTEVE PUJOL ISIDRE ESP VILLALOBOS VALCARCEL
JOSÉ MARIA ESP TOYOTA REPSOL TOYOTA RALLY TEAM
236 CHABOT RONAN FRA PILLOT GILLES FRA TOYOTA OVERDRIVE RACING
237 CORONEL TIM NLD CORONEL TOM NLD CENTURY CORONEL DAKAR TEAM
238 SANZ LAIA ESP GERINI MAURIZIO ITA ASTARA ASTARA
239 KOLOC ALIYYAH SYC GREYLING RIAAN ZAF RED-LINED BUGGYRA ZM RACING
240 JURKEVICIUS VLADAS LTU PALIUKENAS AISVYDAS LTU TOYOTA ELDORADO X HUMBILITY SPORTS
241 CECCALDI JEAN LUC FRA GAIDELLA THOMAS FRA MD JLC RACING
242 BAUMGART MARCOS BRA CINCEA KLEBER BRA PRODRIVE X RALLY
243 BOTTERILL GUY DAVID ZAF CUMMINGS BRETT ZAF TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING
244 STRUGO JEAN PIERRE FRA CRESPO CHRISTOPHE FRA MD MD RALLYE SPORT
245 BAUMGART CRISTIAN BRA ANDREOTTI ALBERTO BRA PRODRIVE X RALLY
246 CHESNEAU FREDERIC FRA ROMANIN LIONEL FRA CENTURY SKYBOX – BTR
247 KREMER MICHEL NLD DE BOIS THOMAS NLD CENTURY CORONEL DAKAR TEAM
248 OUREDNICEK TOMAS CZE KRIPAL DAVID CZE TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING CZECH
249 LIU FEILONG CHN YICHENG WANG CHN PRODRIVE YUNXIANG CHINA T1+ TEAM
251 PESCI ALEXANDRE CHE KUHNI STEPHAN CHE TOYOTA REBELLION RACING
252 SUN PING CHN LIAO MIN CHN PRODRIVE YUNXIANG CHINA T1+ TEAM
253 BOUTRON PHILIPPE FRA MALDONADO FRANCK FRA SODICARS SODICARS RACING
254 ZI RONG CHN PAN HONG YU CHN PRODRIVE YUNXIANG CHINA T1+ TEAM
255 HOUSIEAUX DOMINIQUE FRA DELFINO DELPHINE FRA CENTURY SRT
256 SUN XIANGYAN CHN TIAN YU CHN SMG HANWEI MOTORSPORT TEAM
257 COUSIN FRANÇOIS FRA COUSIN STÉPHANE FRA MD TEAM COUSIN
258 DE KLERK HENNIE ZAF MÖHR JUAN ZAF TOYOTA SAME AS TEAM NAME
259 PETRUS GINTAS LTU MARQUES JOSE PRT MD PETRUS RACING TEAM
260 SCHIUMARINI ANDREA ITA SUCCI ANDREA ITA CENTURY TH-TRUCKS RTEAM
261 FRETIN BENOIT FRA DUPLE CEDRIC FRA CENTURY YDEO COMPETITION
262 PITA GAGO PATRICIA URY BOGGIONI PAOLO CHL ASTARA ASTARA
264 WILLEMS MAIK NLD VAN PELT ROBERT NLD TOYOTA BASTION HOTELS DAKAR TEAM
265 LIPAROTI CAMELIA ITA IMSCHOOT OLIVIER BEL MD CAT RACING/MD RALLYE SPORT
266 GOUMAZ CEDRIC CHE DELACOUR PASCAL FRA MD MD RALLYE SPORT
267 MÄNNAMA URVO EST LEPIK RISTO EST CENTURY RALLY RAID ESTONIA
268 CARMANS STEFAN BEL VAN TIEL ANTONIUS NLD RED-LINED CSA RACING
269 DELEPORTE ANTOINE FRA FRANÇOIS YOANN FRA CONSTANT YCMCNC.COM
270 ETIENNE PATRICE FRA SANCHEZ ANTOINE FRA CENTURY YDEO COMPETITION
271 TOTANI SILVIO ITA TOTANI TITO ITA NISSAN MOTORTECNICA RACING TEAM
272 BEZIAT JEAN-PHILIPPE FRA ALBIRA VINCENT FRA MD MD RALLYE SPORT
273 TRNENY KAREL CZE ERNST MICHAL CZE FORD WORKOUTLAND ACCR CZECH TEAM
274 ZAJAC MAGDALENA POL CZACHOR JACEK POL TOYOTA PROXCARS TME RALLY TEAM
700 MORERA JUAN ESP RUBA LIDIA ESP PORSCHE TEAM SSP
701 BEDESCHI PAOLO ITA BOTTALLO DANIELE ITA TOYOTA TECNOSPORT
702 TRAGLIO LORENZO ITA BRIANI RUDY ITA NISSAN TECNOSPORT
703 VAN ROMPUY DIRK BEL GORIS CHRISTIAAN MICHEL BEL TOYOTA TH-TRUCKS TEAM
704 LEBRUN PASCAL FRA DUBOIS SEBASTIEN FRA TOYOTA PASCAL LEBRUN
705 BENAVENTE FRANCISCO JAVIER ESP BENAVENTE DEL RIO RAFAEL ESP NISSAN RECINSA SPORT
708 KLAASSEN SEBASTIAAN NLD KLAASSEN PUCK NLD PORSCHE TEAM SSP
709 ZOLL LUKASZ POL ZOLL MICHAL POL PORSCHE P-RALLY
710 CALZI STEFANO ITA FIORI UMBERTO ITA MITSUBISHI MOTORTECNICA RACING TEAM
711 DUARTE RODRIGUEZ ASIER ESP BARBERO GARCIA LUIS ESP TOYOTA TH-TRUCKS TEAM
712 HOLICKA BARBORA CZE ENGOVA LUCIE CZE CITROEN CZECH SAMURAIS
714 KLYMCIW ONDREJ CZE BROZ JOSEF CZE SKODA KLYMCIW RACING
715 DE ALMEIDA E SOUSA COSTA JOAO
ANTONIO PRT GONCALVES CALVAO LUIS MIGUEL PRT UMM TH-TRUCKS TEAM
716 BEN DOMINIK POL MALICKA KATARZYNA POL SUZUKI COCOLOCO
717 LODER MAXIMILIAN DEU LODER LAURENCE DEU PUCH RALLYERAID-CLUB-GERMANY
718 CARCHERI LUCIANO ITA PONS FABRIZIA ITA ISUZU CARCHERI LUCIANO
719 COLNAGHI FILIPPO GIORGIO ITA FABIANO STEFANO DAVIDE ITA NISSAN TECNOSPORT
720 BLANC MICHEL FRA BENEDETTI FRÉDÉRIC FRA RENAULT 4LPINE RETRO
721 GONZALEZ VINCENT ESP CASABONA VILASECA ALBERT ESP TOYOTA TH-TRUCKS TEAM
722 BELOMETTI ANDREA ITA DEROSSI LUIGI ITA NISSAN DESERT ENDURANCE MOTORSPORT
723 BOURGOIS FRANCOIS XAVIER FRA AUZET PATRICE FRA PEUGEOT TEAM BOUCOU
724 OLIVEIRA PAULO SERGIO DA SILVA MOZ COUTO ARCELIO PRT UMM TH-TRUCKS TEAM
725 PEERLINGS PIETER BEL TEUGELS SAM BEL PORSCHE SCULP[IT]
726 MARTINEC ONDREJ CZE ROUCKOVA OLGA CZE TOYOTA CZECH SAMURAIS
727 BERTOLLI GIULIO ITA RICKLER DEL MARE RENATO ITA MITSUBISHI R TEAM
728 SEBALJ JURAJ HRV VIDAKOVIC IVAN HRV NISSAN CRO DAKAR CLASSIC TEAM
729 GUY LIONEL FRA MAUDUIT JOHNNY FRA LAND-ROVER TEAM CAPÔSUD
730 ABRIAL FRANCOIS FRA ABRIAL CECILE FRA TOYOTA TEAM SSP
731 QUIROS MARCEL ESP CAIRO I FERRER JOAN ESP LADA BXS MOTORSPORT
732 BACON CAMERON MOORE INGRAHAM GBR BUONAMANO MONICA ITA NISSAN TECNOSPORT
733 MEYER PANOS DEU BENDIG-KREUTZER MARTIN DEU MERCEDES RALLYERAID-CLUB-GERMANY
734 SINIBALDI STEFANO ITA MOROSI SIMONA ITA MITSUBISHI R TEAM
735 SOLANDT HERVE FRA LABORIE-BRONDINO BRICE FRA LAND-ROVER RSO
736 HORODENSKI MICHAL POL SALACINSKI ARKADIUSZ POL TOYOTA TOYOTA TEAM CLASSIC
737 STANISZEWSKI TOMASZ POL POSTAWKA STANISLAW POL PORSCHE P-RALLY
738 BOLK JAAP NLD VAN WORT MARCEL NLD MITSUBISHI BOLK DAKAR RALLYTEAM
739 ALBERO PUIG DANIEL ESP SERRA ROCA JOSE LUIS ESP TOYOTA TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR
740 RODRIGUEZ MARTIN MATIAS ESP GUASCH PLANELLS SANDRA ESP LADA BXS MOTORSPORT
741 LIPANI DAMIANO ITA CREMENTIERI STEFANO ITA MITSUBISHI R TEAM
742 LOVEMORE KATHERINE ZAF LOVEMORE STEPHEN ZAF TOYOTA DREAMY & THE PAP SNOEK
743 VALTAT THIERRY FRA GELÉE GUILLAUME FRA TOYOTA COMPAGNIE SAHARIENNE 2024
744 GRAHAM ANDREW GBR NEATE GAVIN GBR LAND-ROVER ALLISPORT
745 DURAND DOMINIQUE FRA VIAL RAPHAEL FRA TOYOTA TEAM SSP
746 BULLESI UGO ITA MANZONI MYRIAM ITA MITSUBISHI BULLESI
747 DELMONICO TEDDY FRA GARNIER FLORIAN FRA TOYOTA RALLY RAID COMCEPT
748 BERGO GIULIANO ITA BLASS ROBERT ITA MITSUBISHI R TEAM
749 PEREZ COMPANC JORGE ARG VOLTA JOSE MARIA ARG TOYOTA MADPANDA MOTORSPORT
750 KURZEN MATHIEU CHE FATIO ALEXANDRE CHE MITSUBISHI GECO CLASSIC
751 DOCHER STEPHANE FRA BALANDREAUD LIONEL FRA TOYOTA TFLS RACING
752 GARCIA GEORGES FRA BEZIAC FRANCOIS NZL LAND-ROVER CHANCELLOR TEAM NEW ZEALAND
753 BOTMA ADRIAAN ZAF BOTMA RIAAN ZAF TOYOTA BOTMA
754 FERNANDEZ GARCIA ACC SERGI ESP BENAVENTE PABLO ESP MITSUBISHI PEDREGA TEAM
755 SAND JÖRG DEU DIEMER PATRICK DEU MERCEDES RALLYERAID-CLUB-GERMANY
756 PICASSO STEFANO ITA BIONDI GIANLUCA CHE SUZUKI DESERT ENDURANCE MOTORSPORT
757 VETTER DANIEL CHE FRUTIGER ANTON CHE TOYOTA TEAM DESERTCRUISER
758 THIEL FRANK UWE JUERGEN DEU WEIGELT HARTMUT DEU TOYOTA KLV-RACING
759 LARRE FREDERIC FRA ATHIMON JÉRÉMY FRA PORSCHE TEAM SSP
760 DELRIEU OLIVIER FRA CHABEUF CHRISTOPHE FRA TOYOTA COMPAGNIE SAHARIENNE 2024
761 LEVA MARCO ERNESTO ITA GIUGNI ALEXIA ITA MITSUBISHI R TEAM
762 VINS JAN CZE HOVORKA TOMAS CZE MITSUBISHI ENJOY MOTORSPORT
763 GIORGIO CIRESOLA ITA ZIGA COLJA SVN TOYOTA DESERT ENDURANCE MOTORSPORT
764 GUBLIN MAXENCE FRA SOUSA ANTHONY FRA LAND-ROVER BOLIDES RACING
765 FLUXA DOMENE LORENZO ESP RIBAS FONT XAVI ESP TOYOTA LJS RACING TEAM
766 DENIS MICHAËL FRA GARABEUF PHILIPPE FRA TOYOTA COMPAGNIE SAHARIENNE 2024
767 ROIGE BRAGULAT AMADEO ESP TORAL JORGE ESP TOYOTA PEDREGA TEAM
768 ROSA I VIÑAS JAN ESP SANTAOLALLA MILLA CARLOS ESP TOYOTA FACTORYTUB
GLI ISCRITTI TRA I CAMION
600 VAN KASTEREN JANUS NLD RODEWALD DAREK POL SNIJDERS MARCEL NLD IVECO BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY
601 MACIK MARTIN CZE TOMASEK FRANTISEK CZE SVANDA DAVID CZE IVECO MM TECHNOLOGY TEAM
602 LOPRAIS ALES CZE VALTR JR JAROSLAV CZE STROSS JIRI NLD PRAGA INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA
603 VAN DEN BRINK MITCHEL NLD VAN DE POL JARNO NLD TORRALLARDONA MOISES CZE IVECO EUROL RALLYSPORT
604 VALTR JAROSLAV CZE KILIAN RENE CZE KILIAN DAVID NLD TATRA TATRA BUGGYRA ZM RACING
605 SOLTYS MARTIN CZE SIKOLA TOMAS CZE SCHWEINER PETR CZE TATRA TATRA BUGGYRA ZM RACING
606 VAN DEN BRINK MARTIN NLD MOUW RIJK NLD VAN DER VAET JAN NLD IVECO EUROL RALLYSPORT
607 DE GROOT RICHARD NLD HULSEBOSCH JAN NLD VAN ROOIJ MARTIJNJOHANNES MARTINUS DEU IVECO FIREMEN DAKAR TEAM
608 VERSTEIJNEN VICK NLD VAN DER SANDE ANDRE NLD VAN DAL TEUN CZE IVECO VERSTEIJNEN TRUCK RACING
609 SUGAWARA TERUHITO JPN SOMEMIYA HIROKAZU JPN MOCHIZUKI YUJI CZE HINO HINO TEAM SUGAWARA
610 BELLINA CLAUDIO ITA GOTTI BRUNO ITA ARNOLETTI MARCO NLD IVECO MM TECHNOLOGY TEAM
611 ZUURMOND GERRIT NLD VAN BALLEGOOY TJEERD NLD KWAKKEL KLAAS ESP MAN RAINBOW TRUCK TEAM
613 PASKEVICIUS VAIDOTAS LTU GASPARIUNAS GYTIS LTU VELIAMOVIC ALBERT NLD TATRA FESH FESH TEAM
614 DE BAAR PASCAL NLD VERSCHOOR GISO NLD – LTU MAN TEAM BOUCOU
615 HUZINK GERT NLD ROESINK MARTIN NLD BUURSEN ROB ITA RENAULT RIWALD DAKAR TEAM
616 BOUWENS IGOR BEL WADE SYNDIELY SEN BOERBOOM ULRICH NLD IVECO GREGOOR RACING TEAM
617 DE GROOT BEN NLD BOOGAARD GOVERT NLD HOFMANS AD NLD IVECO DE GROOT SPORT
618 VAN LOON ANJA NLD VAN ETTEKOVEN MARIJE NLD MATEN FLOOR DEU IVECO LADIES TEAM DE ROOY
619 LLOVERA ALBERT AND LLOBERA MARGOT AND TORRES MARC JPN FORD FESH FESH TEAM
620 DE GROOT WILLIAM NLD BREKELMANS TOM NLD VAN DER PAS JOS NLD IVECO DE GROOT SPORT
622 BECX MICHIEL NLD VAN GINKEL WULFERT NLD KUIJPERS EDWIN NLD IVECO EUROL TEAM DE ROOY
623 SABATÉ PEP ESP TIBAU ROURA POL ESP MONTANER BUSQUETS JORDI AND IVECO BAHRAIN RAID XTREME
624 ROTSAERT STEVEN BEL RAES BENNY BEL LINS DIDIER CZE IVECO OVERDRIVE RACING
625 HERRERO ALBERTO ESP HERNANDO INES SUSANA ESP RODRIGUEZ SASTRE MARIO ITA SCANIA TH-TRUCKS TEAM
626 STIBLIK DANIEL CZE KVASNICA LUKAS CZE TOMEC JIRI ESP TATRA TATRA BUGGYRA ZM RACING
627 PEDECHE PHILIPPE FRA PERRY PHILIPPE FRA FARGEAS SEBASTIEN NLD DAF TEAM BOUCOU COMPETITION
628 PELLEGRINELLI GIANANDREA ITA MINELLI GIULIO ITA GALDINI CARLO ESP IVECO MM TECHNOLOGY TEAM
629 BAUMANN MICHAEL DEU BEIER PHILIPP DEU LINDNER SEBASTIAN NLD MAN Q MOTORSPORT TEAM
630 BERGHMANS DAVE BEL KOOPMANN SAM FRA GEENS BOB IVECO OVERDRIVE RACING
631 ESTEVE ORO JORDI ESP PARDO BENITO FRANCISCOJOSE ESP ARTEAGA RODRIGUEZ RAUL HUN DAF X RALLY
632 MANELPHE GUILLAUME FRA CAZERES JEAN-FRANCOIS FRA GARNIER NICOLAS CZE IVECO TEAM BOUCOU COMPETITION
633 AL-RAMMAH TARIQ SAU BENBEKHTI SAMIR DZA – FRA MAN STA COMPETITION
634 ROBINEAU THOMAS FRA LALICHE SYLVAIN FRA GIMBRE JEREMIE NLD RENAULT TOYOTA AUTO BODY
635 VALTR MICHAL CZE MISKOLCI JAROSLAV SVK KAPLANEK RADIM BEL IVECO VALTR RACING TEAM
636 RICKLER DEL MARE CESARE ITA DE LORENZO ALDO ITA DE LORENZO DARIO DEU MAN TH-TRUCKS TEAM
637 KOVACS MIKLOS HUN CZEGLÉDI PÉTER HUN ACS LASZLO NLD SCANIA QUALISPORT RACING
638 MONSEU DIDIER BEL GOTLIB CHARLY BEL FRAIPONT EDOUARD FRA MAN BAHRAIN RAID XTREME
639 BORRERO GOMEZ MANUEL ESP FIZ DEL TESO EMILIO ESP SILVA PIÑEIRO JUANFRANCISCO NLD MAN TIBAU TEAM
642 ALONSO ROMERO ALBERTO ESP MOZUELOS DEL RIO ALEJANDRO ESP IBEAS PEREZ GUSTAVO SSD DAF SODICARS RACING
643 RANDYSEK DUSAN CZE BOUCHWALDER VICTOR FRA LALANNE LAURENT FRA MAN TEAM SSP
644 ESTER FERNANDEZ FRANCESC ESP JACOSTE JAVIER ESP FONTDEVILA BOLOIXJOSE MARIA ESP MAN TH-TRUCKS TEAM
645 PIANA MARCO FRA FERNANDEZ PACO FRA GIOVANNETTI DAVID ITA GINAF XTREME PLUS – CST – POLARIS
646 DETOUILLON JEROME FRA DARDAILLON MARC FRA LOUREIRO ARMANDO MAN TEAM BOUCOU COMPETITION
651 SEILLET BRUNO FRA FAUVEL MICKAEL FRA BENBEKHTI AHMED DEU MAN REBELLION RACING
900 GIANNECCHINI MARCO ITA MACRINI LUCA ITA AZENHA DE FREITASALEXANDRE MANUEL PRT IVECO R TEAM
901 QUEMIN PIERRE LOUIS FRA GUILLORY OLIVIER FRA MARGALL ANTOINE FRA MERCEDES TEAM SSP
902 PUCHOUAU FRANCK FRA SEGURA ENRIC ESP BARDEAU DORIAN FRA RENAULT TEAM BOUCOU
903 VAN KASTEREN SR JANUS NLD BLOK CORNE NLD SPIERINGS TOINE NLD DAF CLASSIC TEAM DE ROOY
904 DE ANGELIS ERMANNO ITA DEL GAUDIO ANNUNZIATA CHE CADEI ANDREA ITA IVECO DESERT ENDURANCE MOTORSPORT
905 CORCUERA IGNACIO ESP NAVEIRA HERNANDEZ DAVID ESP GARCIA SAGASTA FERNANDO ESP MERCEDES EUSKADI 4X4
906 PATTONO CORRADO ITA ACERNI PIERMARCO ITA IANNI GIANLUCA ITA MAN MOTORTECNICA RACING TEAM
907 WOLTHAUS THOMAS DEU KLAUSING BASTIAN DEU VAN DE MARS LINA DEU MERCEDES RALLYERAID-CLUB-GERMANY
908 RUPPERT CHRISTIAN DEU RUPPERT URSULA DEU RUPPERT MATIAS DEU MERCEDES RUPPERT MOTORSPORT
910 SIMONATO GIUSEPPE ITA BENTIVOGLIO ALESSIO ITA FUMAGALLI ANGELO ITA IVECO TECNOSPORT
911 LESMES SUAREZ RAFAEL ESP RUANO GARCIA JOSE LUIS ESP ROMON TABATHA ESP MERCEDES TH-TRUCKS TEAM
912 SCHATZ DANIEL DEU GATTINGER GOERG DEU STAUNER FABIAN DEU MERCEDES RALLYERAID-CLUB-GERMANY
913 MARTINEZ CANTELI JAIME ESP ABIN BARDECI NEKANE ESP DIAZ DE CERIO ARISTIMUÑO
SANTIAGO ESP MERCEDES TH-TRUCKS TEAM
915 LEMERAY ALEXANDRE FRA LECAPLAIN FABIEN FRA LECOT JEAN BAPTISTE FRA MAN TEAM HOLESHOT COMPETITION
GLI ISCRITTI NEI QUAD
170 KANCIUS LAISVYDAS LTU YAMAHA STORY RACING
171 VARGA JURAJ SVK YAMAHA VARGA MOTORSPORT TEAM
172 GIROUD ALEXANDRE FRA YAMAHA YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON
173 MORENO FLORES FRANCISCO ARG YAMAHA DRAG’ON RALLY TEAM
174 ANDUJAR MANUEL ARG YAMAHA 7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE
175 KANOPKINAS ANTANAS LTU YAMAHA CFMOTO THUNDER RACING TEAM
176 VINGUT TONI ESP YAMAHA VISIT SANT ANTONI – IBIZA
177 MEDEIROS MARCELO BRA YAMAHA TAGUATUR RACING TEAM
178 DESBUISSON SAMUEL FRA YAMAHA DRAG’ON RALLY TEAM
179 HANI ALNOUMESI SAU YAMAHA HANI ALNOUMESI
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