Dakar 2024, i favoriti tra i camion. Sarà rivincita del 2023? van Kasteren ci riprova, ma i rivali non mancano

Siamo ormai ai nastri di partenza dell’attesissima Dakar 2024. Si tratterà della 46a edizione della corsa “più dura del mondo” che, anche in questo anno (per la quinta volta consecutiva) si disputerà in Arabia Saudita. Si partirà il 6 gennaio da Yanbu, e si concluderà il 19 gennaio a Shaybah dopo 13 durissime frazioni.

Non mancherà, ovviamente, la categoria riservata ai camion. Nel 2023 il successo è andato all’olandese Janus van Kasteren, per cui proviamo a pensare a quale equipaggio potrebbe succedere all’oranje.

Iniziamo con il dire che proprio Janus van Kasteren sarà di nuovo ai nastri di partenza della corsa saudita e sarà di conseguenza il favorito numero 1 per la vittoria nell’edizione attuale. Assieme a lui un team tutto olandese con Darek Rodewald e Marcel Snijders. Il rivale principale non potrà che essere il ceco Martin Macik, secondo un anno fa, quindi attenzione anche ad altri due equipaggi che partono quanto mai agguerriti.

Stiamo parlando del team capeggiato dal ceco Ales Loprais che, dodici mesi fa, aveva anche preso il comando della classifica generale a metà corsa, e quello dell’olandese Martin van den Brink, terzo assoluto nell’edizione 2023 e pronto a giocarsi le proprie carte nella gara attuale. Da non dimenticare anche l’equipaggio di Mitchel van den Brink, ovviamente, protagonista anche un anno fa.

