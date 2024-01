Dakar 2024: Cornejo Florimo domina la quarta tappa tra le moto e si porta al comando nella classifica generale

Termina nel segno di Cornejo Florimo la quarta tappa della Dakar 2024 per ciò che concerne la categoria moto. Il centauro in sella alla Monster Energy Honda si è reso artefice di un round altamente positivo, dove ha mantenuto la leadership per praticamente tutta la durata della prova.

Il cileno nello specifico ha segnato un crono di 2:51.11, regolando senza patemi il compagno di squadra Brabec, secondo con un gap di +02:59, e Bernavides (Red Bull KTM Factory Racing), sul gradino più basso del podio a +3.18.

Si ferma al quarto posto a +04.26 invece l’ormai ex leader della generale Branch (Hero Motorsport Rally), sorpassato da Bernavides nelle battute finali della tappa e arrivato al traguardo con il manubrio della moto storto. Quinto posto poi per Van Beveren con +05.25.

Nella classifica overall adesso Cornejo Florimo si trova al comando con 17:27.13, seguito da Branch (+1:15) e Brabec (+4.56). Decisamente più distante Bernavides, quarto a +20.39.

Foto: IPA Agency/Antonin Vincent/DPPI/IPA Sport 2

