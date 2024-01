Dakar 2024: Andujar trionfa tra i quad nel decimo stage, Huzink vince tra le moto

Manuel Andujar vince il decimo stage della Dakar 2024 nella categoria dei quad. Il pilota in sella alla Dragon Rally Service si è imposto nell’impegnativo percorso cominciato e concluso ad Al Ula, allungando leggermente il passo nella classifica generale.

L’argentino nello specifico ha fermato il cronometro a 4:49:23, staccando il diretto avversario Giroud (Yamaha Racng SMX), piazzatosi in seconda posizione con 2:38. Più staccato Varga (Motorsport Team) che, grazie a una brillante sezione finale, è risalito fino al terzo posto chiudendo con un gap di +16:17.

I tre piloti occupano le stesse posizioni del ranking, con il francese che al momento ha rimediato un gap di +8:51 sull’argentino. Mentre è addirittura di +3:24:22 il ritardo dello slovacco.

Tra i camion è invece arrivata la vittoria per Huzink (Jongbloed Dakar Team), il quale ha avuto la meglio su Macik (MM Technology) , secondo classificato con +1:08. Terzo posto per Loprais (Instaforex Loprais Praga), bravo a risalire la china chiudendo con +12.34. Mitchel van den Brink ha perso invece oltre 1 ora e 40 al km 180, sprofondando in classifica e consentendo a Loprais di risalire al posto d’onore alle spalle del leader Macik.

Foto: IPA Sport

