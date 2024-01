Dakar 2024, Alexandre Giroud vince tra i quad, Gert Huznik tra i camion

La Dakar entra sempre più nella sua fase decisiva, e anche la giornata odierna è andata a scrivere una pagina importante a livello di classifica generale sia per i quad, sia per i camion. Era in programma la Hail-Alula, una tappa che prevedeva 417 chilometri di prove speciali e 222 di trasferimento. Tanti cambi di scenario. Da sabbia e dune in avvio, passando per asfalto e ciottolato, fino a nuova zona desertica nel finale.

Lo stage tra i quad ha visto il successo di Alexandre Giroud (Yamaha Racing – SMX – Drag’on) con il tempo complessivo di 5 ore, 49 minuti e 34 secondi. Al secondo posto l’argentino Manuel Andujar (7240 Team/Dragon Rally Service) a 3:13. Per tutti gli altri i distacchi sono abissali. Terza posizione per lo slovacco Juraj Varga (Varga Motorsport) a 29:53, quindi quarto il lituano Laisvydas Kancius (Story Racing) a 1:02.34. Quinto il francese Samuel Desbuisson (Drag’on Rally Team) a 1:08.10.

In classifica generale Manuel Andujar rimane al comando ma vede avvicinarsi Alexandre Giroud a 8:15. Tutti gli altri accusano oltre 3 ore di ritardo.

Passando ai camion lo stage va a Gert Huznik (Jongbloed Dakar Team) con il tempo di 5 ore, 4 minuti e 14 secondi. Seconda posizione per il ceco Martin Macik (MM Technology Team) con un distacco di 1:32, mentre è terzo il suo connazionale Ales Loprais (Instaforex Loprais Praga) a 4:57. Per tutti gli altri i distacchi rasentano la mezzora. Quarto, infatti, l’olandese Mitchel van den Brink (Eurol Rallysport) a 24:42.

In classifica generale Martin Macik rimane al comando con quasi 2 ore su Ales Loprais, quindi terzo Mitchel van den Brink a 2:12.20.

Foto: Frederic Le Floc H/DPPI/IPA Sport2 /IPA

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...