Classifica generale Tour de Ski 2024 femminile: Jessie Diggins domina, 31ma Caterina Ganz

Prosegue il Tour de Ski femminile: per l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, che si concluderà domenica 7 gennaio 2024, al termine delle 7 le tappe in calendario, si è disputata la quarta frazione.

Si è disputata infatti a Davos, in Svizzera, la sprint tl, mentre domani, giovedì 4, si terrà la pursuit tc, infine riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la 15 km mass start tc di sabato 6 e la 10 km mass start final climb tl di domenica 7, che decreterà la vincitrice del Tour de Ski.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE SKI 2024 FEMMINILE

1 3535410 DIGGINS Jessie USA 1:28:31

2 3506166 SVAHN Linn SWE +0:33

3 3505809 SUNDLING Jonna SWE +1:22

4 3506008 RIBOM Emma SWE +1:27

5 3205403 CARL Victoria GER +1:31

6 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR +1:39

7 3506154 KARLSSON Frida SWE +1:42

8 3185168 NISKANEN Kerttu FIN +1:48

9 3425499 WENG Heidi NOR +1:51

10 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN +2:02

11 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI +2:15

12 3535316 BRENNAN Rosie USA +2:44

13 3555052 EIDUKA Patricija LAT +2:51

14 3425669 KALVAA Anne Kjersti NOR +2:54

15 3055067 STADLOBER Teresa AUT +2:55

16 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR +3:18

17 3205460 HENNIG Katharina GER +3:20

18 3195219 CLAUDEL Delphine FRA +3:27

19 3427126 BERGANE Margrethe NOR +3:38

20 3535718 LAUKLI Sophia USA +4:20

21 3185551 JOENSUU Jasmi FIN +4:42

22 3505998 ILAR Moa SWE +4:49

23 3155324 JANATOVA Katerina CZE +5:01

24 3535703 McCABE Novie USA +5:17

25 3505800 DAHLQVIST Maja SWE +5:30

26 3515319 WEBER Anja SUI +5:59

27 3515289 STEINER Desiree SUI +6:14

28 3426496 MYHRVOLD Mathilde NOR +6:16

29 3185137 KYLLONEN Anne FIN +6:27

30 3205651 LOHMANN Lisa GER +6:28

31 3295241 GANZ Caterina ITA +6:30

32 3205434 KREHL Sofie GER +6:56

33 3515252 MEIER Alina SUI +7:03

34 3515321 KAELIN Nadja SUI +7:10

35 3565090 MANDELJC Anja SLO +7:18

36 3535562 KERN Julia USA +7:46

37 3295322 COMARELLA Anna ITA +7:56

38 3205570 RYDZEK Coletta GER +8:04

39 3295533 SANFILIPPO Federica ITA +8:04

40 3426626 SKISTAD Kristine Stavaas NOR +8:08

41 3506105 HAGSTROEM Johanna SWE +8:18

42 3505834 HENRIKSSON Sofia SWE +8:19

43 3535932 SMITH Samantha USA +8:20

44 3515285 WERRO Giuliana SUI +8:22

45 3185885 RYYTTY Vilma FIN +9:06

46 3195263 QUINTIN Lena FRA +9:09

47 3506370 INGESSON Lisa SWE +9:48

48 3295410 MONSORNO Nicole ITA +10:14

49 3515273 FISCHER Lea SUI +10:39

50 3675089 STEPASHKINA Nadezhda KAZ +14:41

Foto: FISI/Pentaphoto

