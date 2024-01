Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2023-2024: Riiber allunga a +100 su Lamparter

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

1 RIIBER Jarl Magnus NOR 770

2 LAMPARTER Johannes AUT 670

3 RETTENEGGER Stefan AUT 535

4 GRAABAK Joergen NOR 532

5 SCHMID Julian GER 403

6 ILVES Kristjan EST 391

7 RYDZEK Johannes GER 390

8 OFTEBRO Jens Luraas NOR 381

9 FAISST Manuel GER 371

10 HIRVONEN Eero FIN 327

24 COSTA Samuel ITA 138

32 BUZZI Raffaele ITA 84

34 KOSTNER Aaron ITA 77

49 BORTOLAS Iacopo ITA 11

56 MARIOTTI Domenico ITA 4

Foto: LaPresse

