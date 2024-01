Ciclocross, Puck Pieterse vince a Zonhoven, Lucinda Brand cade e si ritira

Si parla sempre olandese nella Coppa del Mondo di ciclocross. Anche a Zonhoven (Belgio) la vittoria è neerlandese: sono 12 i successi di questo Paese in 12 tappe della stagione 2023-2024 del massimo circuito internazionale.

Questa volta si è imposta Puck Pieterse, giunta al terzo successo consecutivo: la ragazza della Fenix-Deceuninck ha approfittato al meglio dell’assenza della connazionale Ceylin Del Carmen Alvarado, accorciando così sulla testa della classifica di Coppa del Mondo (260 punti contro 312).

Pieterse ha preso il sopravvento in questa gara dopo la caduta di Lucinda Brand: l’olandese della Baloise Trek Lions era partita molto bene, salvo scivolare e cadere nella parte finale del terzo giro ed essere costretta al ritiro per un problema accusato all’altezza del naso. Pieterse si è presa così la testa solitaria per non mollarla più fino al termine, chiudendo i sei giri con il tempo di 51’39”.

Seconda posizione per l’ennesima olandese, Inge Van der Heijden. La classe 1999 della Crelan-Corendon è giunta a 24 secondi dalla vincitrice. Chiude il podio la britannica classe 2004 Zoe Backstedt, a 41 secondi da Pieterse. Coppa del Mondo che tornerà in scena tra due settimane a Benidorm, in Spagna.

Foto: IPA Agency

