Ciclismo su pista, Letizia Paternoster parte bene ed è seconda nell’omnium agli Europei. Staccata la favorita Kopecky

Letizia Paternoster ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nell’Omnium agli Europei 2024 di ciclismo su pista. Dopo la spettacolare medaglia d’oro conquistata con il quartetto dell’inseguimento a squadre, la trentina si è rimessa in gioco al Velodromo di Apeldoorn (Paesi Bassi) e si è prontamente distinta nella prova d’apertura (sulle quattro in programma).

La 24enne ha infatti concluso in seconda posizione lo Scratch (30 giri per 7,5 chilometri complessivi, chiusi in 9’26” a 47,703 km/h di velocità media), alle spalle della norvegese Anita Yvonne Stenberg e davanti alla polacca Daria Pikulik e alla britannica Neah Evans. La belga Lotte Kopecky è la grande favorita della vigilia, ma la Campionessa del Mondo su strada, nell’eliminazione e nella corsa a punti (nonché bronzo iridato proprio nell’Omnium) non è riuscita ad andare oltre il nono posto.

Letizia Paternoster occupa così il secondo posto in classifica generale con 38 punti, a -2 da Stenberg. L’azzurra ha 14 lunghezze di vantaggio su Kopecky e ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di assoluto prestigio. Sarà molto importante l’insidiosa Tempo Race che andrà in scena alle ore 16.12, poi la nostra portacolori sarà tra le favorite nella Elimination Race delle ore 18.20 (nel 2021 si laureò Campionessa del Mondo di specialità). A concludere l’evento sarà la Corsa a Punti in programma alle ore 19.48 e dove la trentina può esprimersi ai piani alti.

Foto: Lapresse

