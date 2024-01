Ciclismo su pista, Italia in finale per l’oro nel team pursuit femminile agli Europei! Domani sfida alla Gran Bretagna

L’Italia centra la prima finale degli Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn. La ottiene il quartetto femminile dell’inseguimento a squadre, con Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, che domani si giocheranno il titolo contro la Gran Bretagna.

Per il quartetto azzurro, titolare del miglior tempo dopo la fase di qualificazione del pomeriggio, il passaggio alla finale per il metallo più pregiato è arrivato faticando in maniera assai relativa. Il destino ci ha messo uno zampino fermando in partenza Marion Borras, facente parte del quartetto francese che sfidava l’Italia per l’accesso all’ultimo atto.

Con la Francia ridotta in tre unità sin da inizio gara, per le azzurre è stato semplice raggiungerle attorno a metà gara, guadagnandosi così la vittoria senza dover chiudere la gara. La finale domani sarà contro le britanniche Megan Barker, Neah Evans, Josie Knight ed Anna Morris, che hanno firmato il miglior tempo di giornata (anche se con un ultimo giro un po’ raffazzonato) in 4’12”866.

Finale per il bronzo che vedrà protagoniste Germania e Irlanda. Queste ultime sono state però protagoniste di un brutto incidente al termine della gara, quando per un misunderstanding si sono ritrovate a terra: ad avere avuto la peggio è Kelly Murphy, con una vistosa ferita sul volto per essere volata, ‘investendo’ una compagna sulle gambe, sulla corona della bicicletta di una ulteriore compagna.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Photo Kishimoto

