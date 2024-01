Campaccio 2024 oggi in tv: orari esatti delle gare, dove vederle, programma, streaming

Oggi sabato 6 gennaio va scena il Cross del Campaccio, tradizionale appuntamento dell’Epifania che si disputa a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’evento è di livello gold per quanto riguarda il World Athletics Cross Country Tour: si preannuncia una corsa campestre di enorme rilievo, per una 67ma edizione davvero da non dimenticare.

Sul fronte maschile il grande favorito è il kenyano Daniel Ebenyo, argento sui 10.000 metri agli ultimi Mondiali e argento iridato di mezza maratona. Il 28enne dovrà fare i conti soprattutto con l’ugandese Oscar Chelimo, bronzo sui 5.000 metri ai Mondiali 2022 e quarto al Campaccio dello scorso anno. Da tenere in seria considerazione i burundiani Célestin Ndikumana ed Egide Ntakarutimana. L’Italia si affiderà soprattutto a Iliass Aouani.

Tra le donne, invece, riflettori puntati sulla nostra Nadia Battocletti, reduce dalla vittoria alla BOclassic. La primatista italiana dei 5000 metri se la dovrà vedere soprattutto con le burundiane Francine Niyomukunzi e Micheline Niyomahoro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Campaccio 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Atletica Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPACCIO OGGI

Sabato 6 gennaio

Ore 14.05 Gara femminile – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205)

Ore 14.35 Gara maschile – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205)

PROGRAMMA CAMPACCIO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati; Atletica Tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

