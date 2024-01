Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2024: programma, orari, tv, streaming. Gli incroci dai gironi alla finale

Per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella pallanuoto femminile l’ultima occasione arriverà ai Mondiali di Doha, in Qatar, in programma dal 4 al 16 febbraio: il Setterosa dovrà arpionare uno degli ultimi due slot a disposizione per volare in Francia.

Agli Europei 2024 di Eindhoven, nei Paesi Bassi, è stata completata la composizione dei gironi del torneo femminile, che saranno 4 da 4 squadre ciascuno: la prima di ciascun gruppo andrà direttamente ai quarti, mentre seconda e terza dovranno disputare gli ottavi di finale.

Le sfide saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD ed in abbonamento su Sky Sport ed in diretta streaming gratuitamente su Rai Play ed in abbonamento su Sky Go, Now e Recast TV. La diretta live testuale dei match del Setterosa sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Mondiali Doha (Qatar), 04-16 febbraio 2024

Girone A: Brasile, Stati Uniti, Kazakistan, Paesi Bassi.

Girone B: Spagna, Grecia, Cina, Francia.

Girone C: Singapore, Ungheria, Australia, Nuova Zelanda.

Girone D: Italia, Sudafrica, Gran Bretagna, Canada.

Domenica 4 febbraio

07.00 Kazakistan-Brasile (Gruppo A)

08.30 Stati Uniti-Paesi Bassi (Gruppo A)

10.00 Cina-Spagna (Gruppo B)

11.30 Grecia-Francia (Gruppo B)

13.00 Australia-Singapore (Gruppo C)

14.30 Ungheria-Nuova Zelanda (Gruppo C)

17.00 Gran Bretagna-Italia (Gruppo D)

18.30 Sudafrica-Canada (Gruppo D)

Martedì 6 febbraio

07.00 Francia-Cina (Gruppo B)

08.30 Spagna-Grecia (Gruppo B)

10.00 Nuova Zelanda-Australia (Gruppo C)

11.30 Singapore-Ungheria (Gruppo C)

14.00 Canada-Gran Bretagna (Gruppo D)

15.30 Italia-Sudafrica (Gruppo D)

17.00 Paesi Bassi-Kazakistan (Gruppo A)

18.30 Brasile-Stati Uniti (Gruppo A)

Giovedì 8 febbraio

07.00 Singapore-Nuova Zelanda (Gruppo C)

08.30 Ungheria-Australia (Gruppo C)

10.00 Italia-Canada (Gruppo D)

11.30 Sudafrica-Gran Bretagna (Gruppo D)

14.00 Brasile-Paesi Bassi (Gruppo A)

15.30 Stati Uniti-Kazakistan (Gruppo A)

17.00 Spagna-Francia (Gruppo B)

18.30 Grecia-Cina (Gruppo B)

Sabato 10 febbraio

07.00 Semifinali 13° posto, 4A-4B (Gara 25)

08.30 Semifinali 13° posto, 4C-4D (Gara 26)

10.00 Ottavi di finale, 2A-3B (Gara 27)

14.00 Ottavi di finale, 3A-2B (Gara 28)

15.30 Ottavi di finale, 2C-3D (Gara 29)

17.00 Ottavi di finale, 3C-2D (Gara 30)

Lunedì 12 febbraio

07.00 Finale 15° posto, perd. Gara 25-perd. Gara 26 (Gara 31)

08.30 Finale 13° posto, vinc. Gara 25-vinc. Gara 26 (Gara 32)

10.00 Semifinali 9° posto, perd. Gara 27-perd. Gara 29 (Gara 33)

11.30 Semifinali 9° posto, perd. Gara 28-perd. Gara 30 (Gara 34)

14.00 Quarti di finale, 1A-vinc. Gara 29 (Gara 35)

15.30 Quarti di finale, 1B-vinc. Gara 30 (Gara 36)

17.00 Quarti di finale, 1C-vinc. Gara 27 (Gara 37)

18.30 Quarti di finale, 1D-vinc. Gara 28 (Gara 38)

Mercoledì 14 febbraio

07.00 Finale 11° posto, perd. Gara 33-perd. Gara 34 (Gara 39)

08.30 Finale 9° posto, vinc. Gara 33-vinc. Gara 34 (Gara 40)

10.00 Semifinali 5° posto, perd. Gara 35-perd. Gara 36 (Gara 41)

12.30 Semifinali 5° posto, perd. Gara 37-perd. Gara 38 (Gara 42)

14.00 Semifinali, vinc. Gara 35-vinc. Gara 36 (Gara 43)

15.30 Semifinali, vinc. Gara 37-vinc. Gara 38 (Gara 44)

Venerdì 16 febbraio

08.00 Pallanuoto femminile – Finale 7° posto, perd. Gara 41-perd. Gara 42 (Gara 45)

09.30 Pallanuoto femminile – Finale 3° posto, perd. Gara 43-perd. Gara 44 (Gara 47)

14.00 Pallanuoto femminile – Finale 5° posto, vinc. Gara 41-vinc. Gara 42 (Gara 46)

15.30 Pallanuoto femminile – Finale, vinc. Gara 43-vinc. Gara 44 (Gara 48)

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport (per i match dell’Italia).

Foto: Andrea Masini DBM