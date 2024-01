Pallanuoto, definite le ultime qualificate ai Mondiali di Doha: la Romania sarà nel girone del Settebello

Gli Europei di pallanuoto nella finalissima di questa sera sanciranno la qualificazione di una tra Croazia e Spagna alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma hanno già determinato le ultime tre qualificate agli imminenti Mondiali di Doha (5-17 febbraio per gli uomini).

A staccare il biglietto per il Qatar sono state, in ordine di classifica, la Croazia, vincitrice o finalista perdente, il Montenegro, quinto o sesto, e la Romania, settima o ottava. Possono così essere sostituite le tre incognite inserite in sede di sorteggio dei gironi iridati.

La Croazia finirà nel Girone A con Spagna, Australia e Sudafrica, mentre il Montenegro verrà inserito nel Girone C con Serbia, Stati Uniti e Giappone, infine la Romania giocherà nel Girone D con Italia, Ungheria e Kazakistan. Si completa così il raggruppamento del Settebello.

Nel torneo iridato saranno in palio gli ultimi quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia ed una tra Spagna e Croazia.

Tutte le selezioni appena citate saranno presenti ai Mondiali di Doha: in Qatar saranno dunque otto le Nazionali in corsa per i quattro pass a disposizione, ovvero Italia, una tra Spagna e Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro e Romania.

GIRONI MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2024

Mondiali Doha (Qatar), 5-17 febbraio 2024

Girone A: Australia, Sudafrica, Croazia, Spagna.

Girone B: Grecia, Brasile, Cina, Francia.

Girone C: Serbia, Montenegro, Giappone, Stati Uniti.

Girone D: Kazakistan, Romania, Italia, Ungheria.

In grassetto le squadre che saranno in lotta ai Mondiali per i quattro pass olimpici (una tra Croazia e Spagna si qualificherà alle Olimpiadi questa sera).

