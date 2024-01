Calendario Kooyong Classic 2024: chi gioca il 12 gennaio, orari, tv, streaming

Domani ci sarà la terza e ultima giornata del Kooyong Classic, il torneo di esibizione che serve a misurare la propria condizione in vista degli Australian Open che inizieranno domenica sera. E proprio con questo obiettivo ci è entrato Matteo Berrettini, ancora a digiuno di partite in questo 2024, che debutterà proprio nella notte di domani contro l’austriaco Dominic Thiem.

Entrambi con un passato di lusso, per il romano sarà il primo e unico test per capire a che punto si trova, fisicamente e tecnicamente, e vedere anche quanto possa reggere in vista del debutto a Melbourne, con l’urna che non è stata delle più tenere. Il suo avversario sarà difatti Stefanos Tsitsipas, proprio lo stesso giocatore con cui si è allenato appena arrivato nel continente oceanico.

Il loro match sarà il secondo in programma; ad aprire i giochi la sfida tutta nordamericana tra Frances Tiafoe e Milos Raonic alle 11.00 locali, l’1.00 italiana. A seguire Matteo il match femminile tra la giovanissima Mirra Andreeva e la statunitense Danielle Collins e a chiudere il derby australiano fra Thanasi Kokkinakis e Marc Polmans.

Il Kooyong Classic 2024 si potrà vedere in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming su Supertennis.it e SuperTenniX. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della sfida tra Berrettini e Thiem

CALENDARIO 12 GENNAIO KOOYONG CLASSIC 2024

Venerdì 12 gennaio

Dalle 1:00 italiane

F. Tiafoe vs M. Raonic

A seguire

M. Berrettini vs D. Thiem

A seguire

M. Andreeva vs D. Collins

Non prima delle 5:00 italiane

T. Kokkinakis vs M. Polmans

PROGRAMMA 12 GENNAIO KOOYONG CLASSIC 2024: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Berrettini-Thiem)

