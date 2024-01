Calcio femminile, Coppa Italia 2024: Juventus a valanga sulla Sampdoria, pari tra Inter e Fiorentina nell’andata dei quarti

Prosegue il programma della Coppa Italia 2023-2024 di calcio femminile, con lo svolgimento di altre due sfide d’andata valevoli per i quarti di finale. Dopo il clamoroso successo casalingo di ieri del Napoli per 2-0 sulla Roma, quest’oggi sono arrivati dei risultati decisamente meno sorprendenti in relazione all’andamento della stagione in Serie A.

A Bogliasco la Sampdoria padrona di casa è stata travolta dalla Juventus, che ha trionfato in trasferta per 4-0 ipotecando il passaggio del turno ancor prima del match di ritorno previsto il 7 febbraio. Decisivi per le bianconere i gol di Cristiana Girelli (subito dopo aver sbagliato un rigore) e Maelle Garbino, oltre alla doppietta di Barbara Bonansea. Da segnalare nel finale l’espulsione per doppia ammonizione di Cecilia Salvai.

Molto più equilibrato il confronto di Sesto San Giovanni allo stadio Ernesto Breda tra Inter e Fiorentina, terminato in pareggio sul 2-2 dopo la furiosa rimonta delle nerazzurre. La Viola era infatti passata in vantaggio con la rete di Miriam Longo e l’autogol di Katie Bowen nella prima mezz’ora, per poi farsi riacciuffare dai gol di Michela Cambiaghi ed Elisa Polli.

Foto: Nicolas Morassutti/IPA Sport