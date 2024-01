Biathlon, Tommaso Giacomel 2° a Ruhpolding: “Sci fantastici, mai sentito così forte”

Tommaso Giacomel ha conquistato uno splendido secondo posto nella sprint di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’azzurro ha commesso un errore al primo poligono, poi è stato impeccabile nella seconda tornata al poligono e si è distinto sugli sci. Il 24enne trentino si è dovuto inchinare soltanto al cospetto del norvegese Vetle Christiansen, che lo ha preceduto di 16.9 secondi. Si tratta di un podio di assoluto spessore per il nostro portacolori, che si è portato all’undicesimo posto in classifica generale e che risulta il miglior under 25 nel massimo circuito internazionale itinerante.

Tommaso Giacomel, che domani proverà a replicarsi nell’inseguimento che chiuderà il fine settimana in terra tedesca, ha poi espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Oggi gli sci erano fantastici. Ho avuto una giornata super dal punto di vista fisico, probabilmente non mi sono mai sentito così forte. Sono stato bravo a mettere insieme tutto, ci sono tante giornate in cui ti senti bene e magari spari male”. Fare podio a Ruhpolding è bellissimo perchè gli spettatori sono praticamente attaccati agli atleti: è veramente stupendo“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Mi sento migliorato in questa stagione, forse sono più costante. Non siamo nemmeno a metà stagione e le cose possono anche cambiare, cerchiamo di portarla fino in fondo con questi risultati. Adesso testa alla pursuit, poi arriveremo alla tappa italiana di Anterselva e un podio come biglietto da visita non è male. La top ten nella classifica generale rimane l’obiettivo conclusivo, l’anno scorso sono arrivato dodicesimo, vorrei fare meglio. E poi anche tenere il pettorale blu di leader fra gli under 25 è una soddisfazione, perchè ci sono tanti giovani bravi”.

Foto: Lapresse

