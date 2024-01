Basket: Venezia fa e disfa, ma poi la vince al supplementare contro il Besiktas

La Reyer Venezia prova a darsi ancora una possibilità in EuroCup. La squadra di coach Spahija è riuscita a superare al supplementare il Besiktas Istanbul per 106-96 al termine di un match in cui è successo di tutto. Una Reyer avanti di quattordici all’intervallo, poi la rimonta dei turchi, poi un altro recupero di Venezia che agguanta l’overtime e alla fine riesce a vincere.

Una prestazione clamorosa da parte di Kyle Wiltjer, che ha messo a referto 32 punti con 7 triple a referto. Ottima anche la prova di Marco Spissu con 17 punti e di Rayjon Tucker con 16. Doppia doppia per Jordan Parks (13 punti e 10 rimbalzi), oltre ai 14 punti di Mfiondu Kabengele. Al Besiktas non bastano i 27 punti di Derek Needham.

Una partita che ha visto Venezia essere avanti di quattordici punti all’intervallo ed in pieno controllo con un Wiltjer fenomenale. Il Besiktas riesce, però, a rimontare e arriva anche sul +6 ad un minuto dalla fine. La Reyer riesce, però, a pareggiare con la tripla di Tucker e poi con il gioco da tre punti di Parks. Nel supplementare risale in cattedra Wiltjer e la Reyer la vince 106-96.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – BESIKTAS ISTANBUL 106-96 d.t.s (20-18, 32-20, 15-21, 22-30, 17-7)

Venezia: Spissu 17, Tessitori 4, Casarin 5, De Nicolao, O’Connell 2, Janelidze, Kabengele 14, Parks 13, Brooks, Simms 3, Wiltjer 32, Tucker 16

Besiktas: Mathews 17, Allman 7, Needham 27, Ugurlu, Arslan 9, Durmaz, Mitchell 10, Arna, Simonovic 9, Konan 2, Yigitoglu, Delgado 15

Credit Ciamillo

