Basket, Petrucci: “Mi ricandido alla presidenza della FIP. Malagò al CONI merita la conferma”

Giovanni Petrucci non lascia, anzi: l’attuale presidente della Federazione Italiana Pallacanestro ha fatto capire di volersi infatti ricandidare alla guida della FIP. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Petrucci ha detto: “Ho una malattia: mi diverto a prendere insulti social quando mi ricandido. Perciò lo rifarò. Il mio mandato scade nel 2025. Arriverò al 2029: troppo vecchio? I limiti di un mandato dovrebbe stabilirli solo l’Onnipotente, non gli umani“.

Poi ha continuato affermando: “Si discute in politica se estendere i mandati dei Governatori regionali, non capisco perché non dovrebbe estendersi quello del presidente del CONI. Malagò merita la conferma, è un dirigente preparato. Agganciato a questo tema, c’è lo sport dentro alla Costituzione. Servono competenze per riempire quella che rischia di rimanere una scatola vuota creata da dichiarazioni di principio”.

Infine Gianni Petrucci, pensando alla Nazionale ed al ct Gianmarco Pozzecco, esonerato di recente dall’ASVEL di Tony Parker, ha affermato: “Poz ora si concentrerà a tempo pieno sulla Nazionale azzurra con Gigi Datome, nuovo capodelegazione”.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...