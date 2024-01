Basket, l’Itelym Varese piega nettamente il Chemitz in FIBA Europe Cup. Davide Moretti MVP con 29 punti

L’Itelym Varese tira fuori una prova di forza in FIBA Europe Cup! I lombardi prevalgono nettamente sui tedeschi del Niners Chemnitz per 90-78 nella quarta giornata della seconda fase (girone N), trovando così la seconda vittoria nella competizione FIBA. Decisivo lo strappo nella frazione conclusiva, con gli ospiti che si erano avvicinati a -1 salvo cedere poi nei minuti finali sotto i colpi dei biancorossi.

Davide Moretti si prende il premio di MVP con ben 29 punti messi a referto, insieme ai 20 di Sean McDermott. Doppia cifra anche per Nico Mannion con 14 punti, mentre per il Chemnitz il miglior realizzatore è DeAndre Lansdowne con 18 punti.

Sean McDermott apre le marcature (3-0), con il Chemnitz che si rifà prontamente sotto e pareggia i conti con Lansdowne (7-7). Una bomba di Nico Mannion ed una schiacciata di Spencer riportano Varese avanti (13-11), ma Krubally impatta ancora nel punteggio (13-13). I padroni di casa premono sull’acceleratore spinti da due triple di Davide Moretti (24-13), con i tedeschi che colmano parzialmente il gap alla prima sirena (25-21).

Nel secondo quarto gli ospiti riescono a mettere la freccia con Krubally (25-26), ma i lombardi rimettono il naso avanti grazie ad un’altra segnatura pesante di Davide Moretti (31-26). L’asse tutto tricolore Moretti-Mannion funziona a meraviglia (33-28), con i biancorossi che mantengono un piccolo margine di sicurezza sugli avversari con la penetrazione di Gabe Brown (40-36). Un canestro dall’arco di Nico Mannion vale il 45-37 con cui si chiude la seconda frazione.

Nella ripresa Varese continua a mantenere l’intensità elevata, con la tripla di Gabe Brown per il +9 (48-37). Chemnitz reagisce con un mini-break di 5-0 (48-42), con l’Itelyum che conserva due possessi pieni di vantaggio sui teutonici (53-46). Il Niners rosicchia qualche punto con le iniziative personali di Kevin YEbo (57-53), ma è ancora Davide Moretti a rendersi protagonista con altre due bombe per il 63-57 con cui si chiude la terza frazione – aggiornando il bottino personale a quota 17 punti.

Nel quarto conclusivo Nico Mannion brucia la retina da lontano (66-58), con Lockhart che replica con la stessa moneta (66-61). Matteo Librizzi appoggia per il +5 (68-63), con il Chemnitz che non molla e si riporta a -1 (68-67). Gabe Brown fa rifiatare Varese dall’arco (72-67), con i lombardi che innestano le marce alte e scappano nel punteggio sfondando anche la doppia cifra di vantaggio (80-69) a meno di quattro minuti dal termine del match. I tedeschi accusano il colpo e ha un timido accenno di reazione con Richter (83-73), con un piazzato di Davide Moretti e la tripla di McDermott che portano Varese a +16 (89-73) con la vittoria vicinissima. I liberi di Moretti da una parte e di Richter dall’altra fissano il punteggio sul 90-78 con cui Varese rispetta il fattore campo contro il Chemnitz in FIBA Europe Cup!

Foto: fiba.basketball