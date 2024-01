Basket, la Virtus Bologna sfida il Fenerbahce Istanbul in Eurolega per rimanere a contatto con Barcellona e Real Madrid

Trasferta insidiosa quella che si appresta ad affrontare la Virtus Bologna in Eurolega. Domani sera, infatti, le V-nere volano ad Istanbul (Turchia) per sfidare il Fenerbahce nella ventitreesima giornata della regular season 2023/2024 – inizio del match previsto alle 18:45 ora italiana.

I bolognesi hanno faticato più del dovuto nell’ultima uscita europea contro l’ASVEL Villeurbanne ma hanno ritrovato una vittoria che mancava da due turni soprattutto per il morale. 15-7 è il record dei bianconeri fino a qui, che gli consente di mantenere la seconda posizione in condivisione con il Barcellona contro il quale ci sarà lo scontro diretto la settimana prossima al Palau Blaugrana. I punti pesanti passeranno ancora tra le mani di Marco Belinelli (14.7 punti di media per la guardia ex San Antonio Spurs) e di Tornike Shengelia (15 punti a partita per il georgiano), con Alessandro Pajola e Daniel Hackett – quest’ultimo fresco di rinnovo di contratto fino al 2026 – a dettare i ritmi in cabina di regia mostrando anche le ottime doti difensive. Sotto le plance Jordan Mickey e Bryant Dunston si alterneranno per controllare il pitturato, ben coadiuvati a rimbalzo da Shengelia (5.7 rimbalzi di media per l’ala classe 1991) ma anche da Isaia Cordinier.

Il Fenerbahce Istanbul non si trova lontano dagli emiliani in graduatoria: la squadra turca infatti occupa la quinta posizione con 13-9 di score in piena lotta per accedere alla post-season. Gli uomini di coach Jasikeviucius sono però reduci dalla sonora sconfitta contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri (98-75) e vorranno quindi riscattare prontamente il ko per rimanere in scia alle migliori compagini del ‘Vecchio Continente’. I pericoli maggiori provengono dal ‘folletto’ Scottie Wilbekin – miglior cecchino con 13.6 punti di media insieme a 3.5 assist – e dall’ala Nigel Hayes-Davis, che viaggia a 13.4 punti e 4.8 rimbalzi a partita. Da tenere sotto stretta osservazione anche il centro Johnanthan Mobley (10.7 punti e 3.8 rimbalzi) ed il playmaker greco Nick Calathes, ex Barcellona e miglior assist-man del Fenerbahce (4.4 di media) che proverà a vendicare anche la battuta d’arresto rimediata nel match di andata della Segafredo Arena (87-79).

Credit: Ciamillo