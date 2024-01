Basket femminile: la Virtus Bologna non passa a Praga, decisiva l’ultima giornata per l’accesso ai quarti in Eurolega

La Virtus Segafredo Bologna non riesce a compiere l’impresa in quel di Praga: l’USK, al primo posto e con i quarti già in tasca nel girone A, s’impone alla Kralovka Arena per 69-61 nei confronti delle bianconere, sfruttando i quarti centrali per scavare un solco decisivo. Fondamentale Valeriane Ayayi con 16 punti e 9 rimbalzi, ottima anche Teja Oblak con 14 e 6 assist. Per le V nere 15 di Iliana Rupert, 14 di Cecilia Zandalasini e 13 di Haley Peters. Decisiva ora sarà la partita di martedì 30 contro il Basket Landes.

Scoppiettante il primo quarto, con Cazorla che fa da principale traino offensivo di Praga fino al 10-4 che, poi, diventa 14-6 con Vorackova. Bologna recupera con le triple di Rupert e Dojkic, che si rivelano importantissime nel lento, ma inesorabile rientro che culmina con la conclusione dall’arco di Zandalasini del 21-21. Sono lei e Cazorla a dividersi il palcoscenico fino al 26-26 dopo 10′. In campo, però, ci ritorna solo l’USK: parziale di 9-0 e tanto basta. Oblak dirige, Hof e Sabally colpiscono, all’intervallo è 41-32.

Quando si riparte la musica non cambia. Si inserisce nel solco anche Magbegor, e per le V nere diventa sostanzialmente notte di fronte all’immenso numero di soluzioni offensive delle padrone di casa. L’attacco ospite, del resto, non gira: 61-41 a 10′ dalla fine. Solo nei minuti finali arriva un forte recupero quasi tutto targato Peters, ma anche arrivando al 64-58 firmato da Pasa a -1’34” si rivela, questo, un risveglio tardivo: Praga controlla e chiude la pratica.

ZVVZ USK PRAGA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 69-61

PRAGA – Oblak* 14, Andelova ne, Cazorla* 9, Vorackova* 2, Conde 7, Ayayi* 16, Vyoralova 2, Magbegor* 5, Hof 12, N. Sabally 2, Sipova ne. All. Hejkova

BOLOGNA – Del Pero, Pasa 4, Peters* 13, Cox 2, Rupert* 15, Barberis ne, Dojkic* 7, Andrè* 4, Zandalasini* 14, Orsili, Consolini 2. All. Vincent

Foto: fiba.basketball