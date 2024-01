Basket, Banchi “Giochiamo e viaggiamo. La squadra ha bisogno di allenarsi”

Ieri sera per la Virtus Bologna è arrivato il sesto ko stagionale in Eurolega con il 95-78 subito all’Hala Aleksandar Nikolić di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv. Un ko netto e arrivato soprattutto nel secondo tempo, quando gli israeliani hanno saputo fare la differenza con un parziale di 49-33 che ha fatto la differenza.

E nel post partita coach Luca Banchi ha analizzato la sconfitta, ammettendo che i tanti impegni ravvicinati tra Eurolega e campionato stanno diventando un problema. “Il problema è che non ci stiamo allenando. Stiamo solo giocando e viaggiando. Giocare e viaggiare. Abbiamo quattro partite di fila in trasferta e senza alcun allenamento, solo viaggi” le parole del tecnico.

E la Virtus si trova anche con qualche infortunio di troppo da gestire. “Per Cacok la stagione è finita, Dobric è ancora in riabilitazione. Sembra che sia lontano il rientro in azione. E per Jordan Mickey siamo solo all’inizio e questo calendario non aiuta – dice Banchi, che così torna sulla questione allenamenti –. I giocatori infortunati hanno bisogno di allenarsi. Il problema è che non ci stiamo allenando. Quindi è anche difficile prevedere quando un giocatore come Jordan Mickey potrà rientrare, perché ha bisogno di mettere un po’ di ritmo, di provare se stesso in campo. Quindi è difficile anche usare le partite per testarlo, quando le partite sono a quel livello di competitività”.

La Virtus Bologna era reduce da tre successi consecutivi e dal secondo posto in classifica prima del ko con il Maccabi. Una stagione più che positiva per Banchi, ma il tecnico ribadisce che gestire due campionati impegnativi come Serie A ed Eurolega non sia facile, anzi. “Siamo nella seconda settimana di doppio turno, più le partite del campionato nazionale, è un calendario molto duro. Non è facile. Ogni sera l’intensità è la stessa, perché parliamo di un livello altissimo e stasera il Maccabi ha giocato al meglio” le sue parole.

