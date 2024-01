Australian Open, Stefanos Tsitsipas: “Aver vinto certe partite ha accresciuto la mia autostima”

Stefanos Tsitsipas prosegue nella propria marcia, dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il greco (n.7 del mondo), presentatosi al via dello Slam con qualche problema alla schiena, sembrerebbe aver messo alle spalle il tutto e la crescita delle proprie prestazioni si è evidenziata in campo nel terzo turno odierno.

L’ellenico era opposto al francese Luca Van Assche, a segno nel round precedente contro Lorenzo Musetti. Un 6-3 6-0 6-4 che non ha ammesso repliche in cui si è rivisto uno Tsitsipas molto performante con il dritto e meno impacciato nell’esecuzione del rovescio. In altre parole, una versione a cui aveva abituato in passato in questo Major.

“Mi approccio a queste situazioni e a queste esperienze con molta umiltà, e cerco sempre di migliorarle. Ciò che intendo con questo è renderle più emozionali e creare maggiore gloria mentalmente nella mia mente Questi momenti sono davvero gloriosi, soprattutto quando riesci a superarli e vincere quelle partite per passare al livello successivo come tennista. Contano molto per me“, ha dichiarato Stefanos al termine della partita.

Foto: LaPresse