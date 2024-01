Australian Open, Iga Swiatek soffre ma sbriga la pratica Sofia Kenin al primo turno

Debutto laborioso all’Australian Open per Iga Swiatek. La numero 1 al mondo ha sofferto per un set contro una buona Sofia Kenin, ancora alla ricerca del suo miglior tennis che la portò in vetta alle classifiche mondiali ma che oggi è riuscita a mettere più di un granellino di sabbia negli ingranaggi della polacca, che si impone con il punteggio di 7-6 6-2; al secondo turno un altro match interessante con una tra Angelique Kerber e Diane Collins, finalista due anni fa.

Soprattutto nella prima frazione le cose tendono a mettersi male per Swiatek, che non sembra brillantisima contro la vincitrice del torneo quattro anni fa. Kenin si prende il break nel terzo gioco, ma la polacca sembra rimettere le cose immediatamente a posto tornando in linea di galleggiamento sul 3 pari. I brividi per lei non sono però ancora finiti: nel nono gioco la statunitense torna a spingere e strappa nuovamente la battuta alla sua avversaria, andando a servire per il set. La numero 1 al mondo però non si arrende e, spalle al muro, torna nuovamente in auge, forzando il 5 pari ed il tie-break decisivo, che viene da lei dominato.

Nemmeno l’inizio del secondo set è comodo per Swiatek, che deve combattere nel secondo gioco da quattordici scambi in cui deve annullare l’ennesima palla break. Ma arrivati a metà del guado mette la freccia: break strappato alla seconda occasione e poi difeso con le unghie e con i denti successivamente, per poi raddoppiare il vantaggio sul 5-2 e chiudere la contesa al secondo match point, con cinque giochi consecutivi.

A venire incontro a Swiatek è sicuramente la resa sulla seconda di servizio dell’avversaria, su cui è implacabile: 17 punti su 25 vinti con questo fondamentale la aiutano a tirarsi fuori dai guai in un primo turno che sognava sicuramente più agevole.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...