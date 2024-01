Australian Open: Giulio Zeppieri, prossimo ostacolo d’alto rango al secondo turno. C’è un precedente felice

Il secondo turno raggiunto da Giulio Zeppieri ha come conseguenza, ovvia, quella che il livello dell’avversario che avrà dall’altra parte della rete al secondo turno si alzerà, e non di poco. Giunto dalle qualificazioni, il 2001 di Latina ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic in quattro set per continuare il proprio viaggio in quel di Melbourne.

Ora, per lui, il secondo avversario (o quinto, a seconda dei punti di vista) è il britannico Cameron Norrie, che ha superato in tre parziali il peruviano Juan Pablo Varillas, buon giocatore, ma che lontano dalla terra rossa non ha la stessa forza che può mostrare là dove preferisce.

Con Norrie un precedente esiste: sono in pochi a ricordarlo, ma si giocò al Foro Italico di Roma nel 2020, a livello di qualificazioni. Quello che accadde fu molto inatteso, considerando che il britannico aveva già una buona nomea: 6-3 6-1 a favore dell’azzurro, che poi andò anche vicinissimo a qualificarsi (allora si giocavano tre turni). Fu Lorenzo Musetti a fermarlo dopo che si era ritrovato sotto di un break nel terzo set. Da quella partita nacque l’esplosione del toscano, amico di sempre, nel tennis, del laziale.

Quel precedente non viene ufficialmente conteggiato dall’ATP, ma è una buona memoria. Nel frattempo molte cose sono cambiate: Zeppieri ha faticato più del dovuto per entrare in un circuito che senz’altro, per capacità, gli appartiene, mentre Norrie si è spinto fino al numero 8 del mondo, a una semifinale a Wimbledon e a un Masters 1000 vinto, a Indian Wells nel 2021.

