Australian Open 2024, si comincia! Jannik Sinner apre le danze sul centrale, Prizmic per Djokovic. Debutta anche Sabalenka

Poche ore e si comincia. All’una del mattino si accenderanno i riflettori sull’Australian Open, in una corsa di due settimane che si concluderà il prossimo 28 gennaio in cui si deciderà il prossimo vincitore dell’Happy Slam. L’onore di aprire le danze sulla Rod Laver Arena sarà per Jannik Sinner, che affronterà Botic van de Zandschulp.

Per l’altoatesino è un incrocio subito abbastanza competitivo: l’olandese è un giocatore solido, seppur viene da un 2023 con poche soddisfazioni, solo una finale raggiunta a Monaco di Baviera e persa contro Holger Rune. Il numero 4 al mondo non dovrà sottovalutare l’impegno ma sembra aver approcciato bene il 2024, come dimostrano le due uscite del Kooyong Classic.

Non sarà l’unico rappresentante azzurro in campo. Matteo Arnaldi inaugura la Kia Arena contro la wild card casalinga Adam Walton, ventiquattrenne numero 176 al mondo, mentre tra le donne Lucia Bronzetti avrà subito un incrocio difficoltoso con l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 28 del seeding femminile.

Il campo centrale sarà teatro anche del debutto di Novak Djokovic, che incrocerà le racchette con il croato Dino Prizmic in un piccolo scontro generazionale, mentre nella Margaret Court Arena Andrey Rublev e Frances Tiafoe avranno due incroci pericolosi rispettivamente con il brasiliano Thiago Seyboth Wild e con il croato Borna Coric. Nella 1573 Arena c’è il ritorno in campo in Australia anche per Marin Cilic, che se la vedrà con l’ungherese Fabian Marozsan.

In campo femminile, da segnalare la ‘prima’ di Aryna Sabalenka, trionfatrice lo scorso anno; per lei la diciottenne tedesca Emma Seidel, alla prima partecipazione in carriera in un torneo dello Slam. Ostacoli giapponesi per Maria Sakkari e Barbora Krejcikova, numero 8 e nove del tabellone, che scenderanno in campo con Nao Hibino e la wild card Mai Hontama, mentre è interessante il match tra Magda Linette, numero 20 del seeding, e Caroline Wozniaki, vincitrice qui sei anni fa e tornata in campo in occasione degli US Open.

Foto: Foto Marco Alpozzi/LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...