Australian Open 2024: Sabalenka vince facile contro Krejcikova, successo in tre set per Gauff

Si è conclusa poco fa un’altra giornata di incontri femminili agli Australian Open 2024. Sul cemento di Melbourne si sono disputati oggi i primi due match validi per i quarti di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel primo quarto di finale di giornata è arrivata la vittoria sofferta di Coco Gauff contro Marta Kostyuk. Dopo aver vinto il primo set per 7-6(6) con due set point annullati, la statunitense (testa di serie n.4) ha sprecato un vantaggio di 5-3 nel secondo parziale e ha successivamente perso al tie-break per 7-3. Nonostante il secondo set negativo, Gauff non è però crollata e nel terzo parziale ha ricominciato a imporre il suo gioco, e di conseguenza è arrivato il netto 6-2 che le ha permesso di conquistare la semifinale degli Australian Open per la prima volta in carriera.

A differenza del primo quarto di finale, che è durato addirittura tre ore e sette minuti, il secondo match femminile di giornata è stato decisamente più corto. A vincere è stata, come da pronostico, la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 al mondo), che ha battuto la ceca Barbora Krejcikova (n.11 WTA) per 6-2 6-3 in appena un’ora e 11 minuti di gioco. La nativa di Minsk ha così ottenuto la sua dodicesima vittoria di fila agli Australian Open tra 2023 e 2024 e ha raggiunto proprio Gauff in semifinale.

I RISULTATI DI GIORNATA

C. Gauff (USA) (4) – M. Kostyuk (UKR) 7-6 6-7 6-2

A. Sabalenka (BLR) (2) – B. Krejcikova (CZE) (9) 6-2 6-3

Foto: LaPresse