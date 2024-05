Jannik Sinner a Montecarlo per i controlli all’anca: cauto ottimismo sulle sue condizioni in vista di Roma

Una situazione da valutare. Jannik Sinner ieri ha preso la sua decisione: ritirarsi dal torneo di Madrid e non affrontare quest’oggi il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters1000 spagnolo. L’infiammazione all’anca stava creando problemi e Sinner e il suo staff hanno deciso di alzare bandiera bianca.

Un ritiro precauzionale in vista dei prossimi impegni agli Internazionali d’Italia a Roma (6-19 maggio) e del Roland Garros (20 maggio-9 giugno). “Mi dispiace di non scendere in campo per il mio prossimo match a Madrid. L’anca mi sta dando problemi questa settimana e le cose sono andate gradualmente peggiorando. Ascoltando le indicazioni dei medici abbiamo deciso che sarebbe stato meglio non giocare per non peggiorare la situazione“, aveva postato sui social ieri il giocatore nostrano.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Sinner è stato visitato oggi a Montecarlo dal suo medico di fiducia, effettuando anche una risonanza magnetica per verificare l’entità del problema e capire se al di là dell’infiammazione ci sia altro. Dal suo entourage filtra cauto ottimismo. Il suo programma prevede riposo fino a sabato 4 maggio e poi domenica 5 è atteso a Roma, dove riprenderà gli allenamenti in vista dell’esordio nel torneo del Foro Italico.

Il suo torneo non inizierà prima di venerdì 10 maggio, visto il suo status di testa di serie n.2, e quindi avrà qualche giorno in più anche per comprendere la sua condizione in avvicinamento all’evento nella Città Eterna. Torneo a cui Jannik tiene particolarmente, ma comunque facente parte di un percorso nel quale il 22enne pusterese vuole essere al top a Parigi.