Australian Open 2024, Hubert Hurkacz batte Cazaux in tre set e raggiunge Medvedev ai quarti

Missione compiuta per Hubert Hurkacz negli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Sul cemento di Melbourne, il polacco (testa di serie n.9) disputa un match di grandissima attenzione contro la sorpresa francese Arthur Cazaux (122 al mondo) e si impone per 7-6(6) 7-6(3) 6-4 dopo due ore e 26 minuti di gioco. Grazie a questo successo, il nativo di Wroclaw raggiunge ai quarti il russo Daniil Medvedev (n.3 del seeding).

A iniziare meglio è Cazaux, che dimostra subito ciò che sa fare e in breve tempo si porta sul 3-0. Hurkacz però non ci sta e reagisce, riuscendo a recuperare subito tutto lo svantaggio fino al 3 pari. Si prosegue poi seguendo i servizi e, senza altre palle break, si arriva al tie-break. Qui a giocare con più determinazione è il polacco, che, dopo aver buttato via due set point consecutivi dal 6-4, non spreca l’occasione sul 7-6 e chiude quindi il parziale con l’8-6.

Nel secondo set i servizi continuano a funzionare abbastanza bene per entrambi i tennisti. Ad eccezione del sesto gioco, nel quale Hurkacz non riesce a convertire ben cinque palle break, non ci sono quindi problemi per proseguire on serve fino a un nuovo tie-break. A differenza del primo parziale, stavolta qui la differenza è più netta nel momento clou. Infatti, dal 3-3 il polacco cambia decisamente marcia e con quattro punti di fila conquista anche il secondo parziale.

Cazaux accusa il colpo e a inizio terzo Hurkacz ne approfitta per salire immediatamente sul 2-0. È il break decisivo del set: da lì in avanti il polacco non concede infatti più nulla nei suoi turni di servizio e va a vincere per 6-4, chiudendo dunque la partita.

STATISTICHE – A fine incontro sono davvero molto simili i numeri di vincenti-errori non forzati dei due tennisti (41-25 per Hurkacz e 41-28 per Cazaux), mentre c’è una differenza più grande per quanto riguarda i dati relativi ai punti vinti con la prima in campo (addirittura 91% per il polacco contro il 78% del francese) e con la seconda (76% della testa di serie n.9 contro il 52% del suo avversario). Infine, è importante segnalare i punti totali conquistati dai due tennisti: 111 per Hurkacz e 90 per Cazaux.

