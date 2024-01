Australian Open 2024, arriva il forfait anche di Stricker, Cobolli rimane fuori di due posti

Arriva un altro forfait nel tabellone principale degli Australian Open. Dopo Reilly Opelka, anche lo svizzero Dominic Stricker alza bandiera bianca e non sarà al via del primo Slam della stagione, dopo aver saltato i primissimi appuntamenti australiani.

Lo svizzero, numero 90 delle classifiche mondiali, non scende in campo dalle semifinali delle NextGen Finals contro Hamed Medjedovic, poi vincitore del torneo, quando dovette ritirarsi al secondo set per un infortunio. Evidentemente non deve essere riuscito a smaltire il problema fisico tanto da costringerlo a non partecipare all’Happy Slam.

Con il suo forfait, ringrazia Yosuke Watanuki: il giapponese, al momento numero 104 delle classifiche mondiali, entra così nel tabellone principale. Flavio Cobolli rimane invece fuori dal seeding per due posti: al momento sarebbe il secondo giocatore del torneo cadetto, alle spalle solo del francese Quentin Halys.

Foto: LaPresse

