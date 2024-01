ATP Brisbane, prima sorpresa del 2024: Shelton sconfitto dal tennista che fece piangere anche Alcaraz

Capodanno serve la prima grande sorpresa della nuova stagione tennistica. Il primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane regala infatti la sconfitta del talentuoso Ben Shelton contro il sempre insidioso Roman Safiullin. Il russo ha battuto lo statunitense per 6-3, 6-7(5), 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della località australiana, dove agli ottavi di finale affronterà il padrone di casa Alexei Popyrin (ha vinto il derby con O’Connell al terzo set).

Il numero 17 al mondo, che nel 2023 disputò la semifinale agli US Open e i quarti agli Australian Open, ha ceduto contro il numero 39 del ranking ATP. Il 26enne non è di certo una rivelazione, anche perché l’anno scorsi disputò i quarti a Wimbledon e sconfisse in due set lo spagnolo Carlos Alcaraz ai sedicesimi del Masters 1000 di Parigi. Si tratta davvero di un rivale molto rognoso e difficile da affrontare, subito su questa superficie.

Nel primo set Shelton ha annullato un break-point nel quarto gioco, ma poi non ha sfruttato tre chance consecutive nel game successivo. Momento risolutivo nell’ottavo game, quando Safiullin ha piazzato il break al quarto tentativo. Seconda frazione caratterizzata da un regolare mantenimento dei turni di servizio fino al tie-break, dove l’americano è stato impeccabile. Due situazione delicate tre terzo e quarto game del set decisivo, dove entrambi hanno annullato due break point, poi nell’ottavo gioco è stato Safiullin a piazzare il break al terzo assalto e a chiudere i conti.

Da annotare i 12 ace dell’americano contro gli 8 del russo (6-6 il conto dei doppi falli). Shelton ha servito con una prima al 67% (contro il 53% del rivale), ma Safiullin ha concretizzato l’88% dei punti con la prima contro il 77% del rivale. Il numero 39 ha avuto a disposizione undici palle break e ne ha concretizzate 2, mentre il conto è di 0 su 5 per il numero 17. Battuta d’arresto per Ben Shelton, che ora dovrà ritrovarsi in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà sul cemento di Melbourne e dove potrebbe essere un’autentica mina vagante.

