ATP Auckland 2024, Maroszan supera Monfils e affronterà Shelton, ko Eubanks con van de Zandschulp

Ha preso il via il torneo di Auckland, che assieme ad Adelaide rappresenta l’ultima tappa di avvicinamento all’edizione 2024 degli Australian Open. Le prime quattro teste di serie (Ben Shelton, Cameron Norrie, Francisco Cerundolo e Felix Auger-Aliassime) debutteranno nel secondo turno e conoscono già il proprio avversario.

Per l’americano il debutto stagionale sarà con Fabian Maroszan; l’ungherese è riuscito ad avere la meglio su Gael Monfils in una sfida che ha cambiato padrone più volte. Maroszan difatti non sfrutta due match point nel tiebreak del secondo set, viene costretto al terzo con il transalpino che va in vantaggio di un break fino a servire per il match, dove però perde la bussola, ed il tiebreak decisivo sorride al magiaro. Norrie avrà invece di fronte il francese Lucas van Assche, che da qualificato si è imposto nettamente contro J.J. Wolf.

Auger-Aliassime se la vedrà invece con Daniel Altmaier: il numero 57 al mondo ci mette un set per capire come avere la meglio su Marcos Giron, che si arrende per 7-6 6-2. Cerundolo avrà invece di fronte Alexandre Muller che si prende a forza il derby francese contro Benjamin Bonzi per 6-3 7-5. Fra le teste di serie in campo oggi, cade Christopher Eubanks al cospetto di Botic van de Zandschulp.

ATP AUCKLAND 2024, RISULTATI 8 GENNAIO

D. Altmaier b. C. Giron 7-6 6-2

T. Daniel b. A. Vukic 7-5 7-5

L. van Assche b. J. J. Wolf 6-4 6-2

A. Tabilo b. B. Gojo 1-6 6-3 6-2

B. van de Zandschulp b- C- Eubanks 7-6 6-2

A. Muller b. B. Bonzi 6-3 7-5

N. Borges b. A. Michelsen 0-6 7-6 6-3

F. Maroszan b. G. Monfils 6-4 6-7 7-6

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...