ATP Adelaide 2024: Draper e Shevchenko battono gli argentini Baez ed Etcheverry e accedono agli ottavi

Si è conclusa poco fa la prima giornata dell’ATP 250 di Adelaide. Quest’oggi si sono disputati i primi quattro incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Molto bene Jack Draper: il britannico ha dominato in lungo e in largo contro l’argentino Sebastian Baez (testa di serie n.5) e ha vinto con un nettissimo 6-1 6-3. Ora al prossimo turno il classe 2001 dovrà vedersela con il serbo Miomir Kecmanovic, bravo oggi a battere lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-4 6-2.

Ha poi superato il turno anche il russo Alexander Shevchenko, grazie alla vittoria sudatissima contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.6 del torneo) con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-5 dopo due ore e 58 minuti di gioco. Al secondo turno Shevchenko dovrà vedersela con il vincente della sfida tra l’australiano Christopher O’Connell e il francese Arthur Rinderknech.

Infine, nell’ultima partita disputata oggi è arrivato il successo di Dusan Lajovic: il serbo è andato sotto di un set contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, ma poi ha reagito e ha ribaltato il match, chiudendo con il risultato finale di 3-6 6-1 6-4. Per Lajovic ora al prossimo turno ci sarà uno tra il ceco Jiri Lehecka (n.7 del seeding) e l’australiano Adam Walton.

I RISULTATI DI GIORNATA

M. Kecmanovic (SRB) – M. McDonald (USA) 6-4 6-2

J. Draper (GBR) – S. Baez (ARG) (5) 6-1 6-3

A. Shevchenko (RUS) – T. M. Etcheverry (ARG) (6) 7-6 4-6 7-5

D. Lajovic (SRB) – T. Kokkinakis (AUS) 3-6 6-1 6-4

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...