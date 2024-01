Atletica, Tamberi in Sudafrica con Weir e Fabbri per i raduni invernali. Tortu e Palmisano in Spagna: le sedi degli azzurri

La nuova stagione è alle porte e gli azzurri si apprestano a prepararare un’annata agonistica decisamente ricca tra Europei a Roma e Olimpiadi di Parigi 2024. Un mese di raduni in Italia e all’estero per tanti big del movimento tricolore. Gianmarco Tamberi ha scelto Potcheftsroom (Sudafrica): il Campione Olimpico e del Mondo di salto in alto resterà in questa località, che già in passato è stata sede dei suoi training camp invernali, fino al 27 gennaio.

Sempre in Sudafrica, ma a Stellenbosch, saranno impegnati i pesisti Leonardo Fabbri (argento agli ultimi Mondiali) e Zane Weir (Campione d’Europa in sala), ma anche Ayomide Folorunso (primatista italiana dei 400 ostacoli) e Fausto Desalu (Campione Olimpico con la 4×100). Antonella Palmisano, Campionessa Olimpica e bronzo iridato nella 20 km di marcia, ha scelto Siviglia (Spagna) insieme a Francesco Fortunato e Andrea Agrusti.

A Tenerife (Spagna) spiccano invece Filippo Tortu (Campione Olimpico in staffetta), Zaynab Dosso, Elena Vallortigara. Yeman Crippa, Campione d’Europa dei 10.000 metri, si è diretto a Iten (Kenya). Di seguito i vari raduni invernali degli azzurri di atletica leggera. Alessandro Sibilio sarà invece a Formia insieme a Mattia Furlani.

RADUNI INVERNALI ITALIANI ATLETICA

Formia velocità (27 dicembre-14 gennaio): Chituru Ali (Fiamme Gialle), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Marco Ricci (Esercito)

Stellenbosch peso (30 dicembre-26 gennaio): Leonardo Fabbri (Aeronautica), Zane Weir (Fiamme Gialle)

Stellenbosch ostacoli (Sudafrica, 1-21 gennaio): Ayomide Folorunso (Fiamme Oro)

Stellenbosch velocità (Sudafrica, 1-24 gennaio): Fausto Desalu (Fiamme Gialle)

Formia ostacoli (2-13 gennaio): Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle)

Potchefstroom mezzofondo (Sudafrica, 2-26 gennaio): Pietro Arese (Fiamme Gialle), Simone Barontini (Fiamme Azzurre), Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro, 30 dicembre-27 gennaio)

Potchefstroom alto (Sudafrica, 3-28 gennaio): Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro)

Siviglia marcia (Spagna, 3-17 gennaio): Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), Antonella Palmisano (Fiamme Gialle)

Formia lungo (3-18 gennaio): Mattia Furlani (Fiamme Oro)

Palermo triplo (3-14 gennaio): Ottavia Cestonaro (Carabinieri), Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle)

Tenerife velocità, ostacoli, salti (3-18 gennaio): Tobia Bocchi (Carabinieri), Anna Bongiorni (Carabinieri), Elena Carraro (Fiamme Gialle), Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Hassane Fofana (Fiamme Oro), Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), Eleonora Marchiando (Carabinieri), Alice Muraro (Aeronautica), Rebecca Sartori (Fiamme Oro), Lorenzo Simonelli (Esercito), Filippo Tortu (Fiamme Gialle), Elena Vallortigara (9-23, Carabinieri)

Iten (Kenya, 5 gennaio-5 febbraio): Yeman Crippa (Fiamme Oro)

Padova asta (5-12 gennaio): Simone Bertelli (Fiamme Gialle), Dario Dester (Carabinieri), Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), Lorenzo Naidon (Fiamme Gialle)

Tirrenia lanci (7-17 gennaio): Monia Cantarella (Atl. Arcs Cus Perugia), Simone Comini (Atl. Biotekna), Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta), Davide Costa (Fiamme Azzurre), Cecilia Desideri (Aeronautica), Simone Falloni (Aeronautica), Giovanni Faloci (Fiamme Gialle), Riccardo Ferrara (Carabinieri), Diletta Fortuna (Carabinieri), Alessio Mannucci (Aeronautica), Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), Carmelo Musci (Fiamme Gialle), Roberto Orlando (Aeronautica), Daisy Osakue (Fiamme Gialle), Margherita Randazzo (Assindustria Sport), Enrico Saccomano (Aeronautica), Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre), Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino)

Monte Gordo mezzofondo (Portogallo, 8-24 gennaio): Osama Zoghlami (Aeronautica), Ala Zoghlami (Fiamme Oro)

Foto: Lapresse

