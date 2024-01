Atletica, Elisa Molinarolo vince a Padova e attacca il record italiano. Buona apertura di Bertelli

Elisa Molinarolo si è messa in luce nella prima gara stagionale. L’azzurra ha fatto il proprio esordio al PalaIndoor di Padova, dove ha vinto la gara di salto con l’asta riuscendo a superare quota 4.45 metri al primo tentativo. La poliziotta, che in precedenza aveva valicato 4.15 e 4.30 nell’impianto dove si allena abitualmente, ha poi attaccato il record italiano in sala, facendo posizionare l’asticella a 4.63 (un centimetro sopra al primato siglato da Roberta Bruni nella passata annata agonistica).

L’azzurra ha commesso tre errori, ma ha comunque dato prova di grande efficienza in apertura di un 2024 particolarmente ricco tra Mondiali Indoor, Europei a Roma e Olimpiadi di Parigi. La nostra portacolori è reduce da una stagione decisamente interessante, dove è diventata la prima italiana di sempre a raggiungere la finale dei Mondiali (nona) e a issarsi fino a 4.68 metri. Elisa Molinarolo ha dichiarato ai canali federali: “Più che per la misura, sono contenta per le sensazioni che ho avuto. Ero serena e sto bene fisicamente, nonostante l’influenza della scorsa settimana“.

Alle sue spalle si sono piazzate Giada Pozzato (4.05) e Francesca Semeraro (3.90). Tra gli uomini, invece, ha primeggiato Simone Bertelli (5.05 per il Campione d’Europa under 20) davanti ai decatleti Lorenzo Naidon (5.905) e Dario Dester (4.90). La Pole Vault Convention proseguirà nel fine settimana con un convegno internazionale.

