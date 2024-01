Atletica, Bruni sale di colpi nell’asta con 4.53 a Saragozza. Molinarolo si conferma a Bordeaux

Weekend con tanta Italia protagonista in giro per l’Europa in questo avvio di stagione indoor dell’atletica leggera quando mancano poco più di sei mesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi hanno gareggiato le due migliori interpreti azzurre di salto con l’asta, entrambe impegnate all’estero con l’obiettivo di mettersi in moto verso i prossimi appuntamenti con in palio le medaglie.

Buone notizie soprattutto per Roberta Bruni, che vince il meeting di Saragozza (in Spagna) saltando 4.53 metri al terzo e ultimo tentativo. La primatista nazionale aveva superato senza errori 4.22 e 4.42, per poi incappare in tre nulli a quota 4.63, misura che sarebbe valsa il nuovo record italiano indoor per un centimetro (4.73 invece quello all’aperto).

Passo in avanti incoraggiante dunque, nonostante l’influenza dei giorni scorsi, rispetto al 4.30 siglato al debutto stagionale di fine dicembre a Pamplona con rincorsa ridotta. Niente exploit anche per Elisa Molinarolo, terza nella competizione principale dello Star Perche di Bordeaux con un 4.43 messo a segno all’ultimo assalto disponibile.

La finalista degli ultimi Mondiali si conferma quindi sui livelli del 4.45 di due settimane fa a Padova, fermandosi dopo tre errori consecutivi a 4.53. In precedenza aveva superato subito la misura d’ingresso di 4.18 per poi saltare 4.33 al secondo tentativo. Doppietta francese con il successo di Margot Chevrier a 4.63 davanti alla connazionale Ninon Chapelle (4.53).

Foto: Grana/FIDAL